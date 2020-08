Politie werkt vanaf 1 september op afspraak voor niet-dringende aangiftes Kristien Bollen

28 augustus 2020

16u42 1 Aarschot Het onthaal van de politiezone Aarschot is elke dag 24/24 uur geopend. Burgers kunnen er de hele dag terecht, maar toch ontstaat er op sommige momenten een bomvolle wachtzaal, terwijl er op andere momenten geen bezoekers zijn. Omdat onthaalmedewerkers ook nog andere taken hebben, is het op drukke momenten soms moeilijk om de bezoekers op een gepaste manier te ontvangen. Daarom start de politiezone Aarschot vanaf 1 september met aangiftes op afspraak voor niet-dringende feiten.

“De dienst onthaal vormt een belangrijk onderdeel van onze basispolitiezorg. Het is het aanspreekpunt bij uitstek voor burgers die iets willen melden. De onthaalmedewerker voert tal van taken uit: mensen telefonisch te woord staan, attesten of administratieve politiedocumenten afleveren, klachten en aangiftes registreren, de radiocommunicatie verzorgen met de ploegen op het terrein en toezicht houden op de personen die in de cel opgesloten zijn”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten.“Door dit uitgebreide takenpakket ontstaan er nu soms wachtrijen aan het onthaal. Met het afsprakensysteem voor niet-dringende aangiftes kunnen we die verkorten.”

“We voorzien voldoende tijd voor elke afspraak, zodat de bezoeker in alle rust zijn verhaal kan doen. Bovendien krijgt de burger bij het maken van de afspraak informatie over welke documenten hij of zij moet meebrengen. De politiemedewerker komt ook goed voorbereid naar het gesprek, waardoor de kwaliteit van de informatieverstrekking stijgt. Wie voor de gevraagde dienstverlening eigenlijk niet bij de politie moet zijn, krijgt een telefoontje van ons. We verwijzen dan door naar de juiste instantie. Zo vermijden we onnodige verplaatsingen naar het politiekantoor” verduidelijkt hoofdinspecteur Mario Alaerts.

Dienstverlening op maat

“Bij de ontwikkeling van ons afsprakensysteem lieten we ons inspireren door andere politiezones die al langer met een afsprakensysteem werken. De grote meerderheid van hun burgers is tevreden over de persoonlijke en kwaliteitsvolle manier waarop ze tijdens hun afspraak worden verdergeholpen.”

Tijdswinst en efficiëntie, je kiest zelf een moment dat voor je past, je weet op welk tijdstip je verdergeholpen wordt, je weet op voorhand welke documenten je moet meebrengen (dit wordt duidelijk gemaakt bij het maken van een afspraak via de website en via e-mail), je medewerkers weten wie waarvoor zal langskomen en kunnen zich voorbereiden om de bezoeker beter van dienst te zijn én de politie kan de bezoeker meer privacy bieden.

Hoe maak je een afspraak?

Via de website van politie Aarschot, kan je vanaf 1 september snel en eenvoudig een afspraak maken voor aangiftes en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. Je kiest het moment dat voor jou het beste past. Je kan niet enkel op weekdagen, maar ook tijdens het weekend en op feestdagen een afspraak maken tussen 8.30 en 20.30 uur.

Wil je aangifte doen van iets wat je niet in de lijst op de website terugvindt, beschik je niet over een internetverbinding of heb je vragen? Je kan ook telefonisch een afspraak maken via het nummer 016 55 02 02. Een medewerker helpt je graag verder tijdens de kantooruren.

Kom je naar het politiekantoor zonder afspraak? Dan maakt de onthaalmedewerker samen met jou een afspraak.

Politie 24/24 bereikbaar voor dringende hulp

Verkeer je in nood en heb je ter plaatse dringende politiehulp nodig? Dan is de politie uiteraard 24/24 bereikbaar via het nummer 101. Bovendien blijft het onthaal in het politiekantoor permanent open voor dringende aangiftes zoals verdwijningen.

Online aangifte

Van sommige misdrijven kan je ook online een aangifte doen via de website.

Je wijkagent is er voor jou

Je kan ook steeds bij je wijkagent terecht. Hij of zij is je aanspreekpunt bij uitstek om advies te vragen en te bespreken wat er in je omgeving l