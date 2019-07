Politie vraagt om verdachte situaties meteen te melden: “Beter oproep te veel dan te weinig” Kristien Bollen

03 juli 2019

17u51 0 Aarschot Het voorbije weekend werden er in Aarschot verschillende inbraken gepleegd. De politie merkt dat de warme dagen, vooral tijdens een vakantieperiode, vaak een inbraakgevoelige periode zijn: mensen laten hun ramen openstaan, posten hun uitstapjes op sociale media, enzovoort.

Enkele tips voor wie liever geen ongenode gasten over de vloer krijgt: sluit ramen en deuren steeds af met een sleutel, zelfs als je maar eventjes weg bent. Verstop geen sleutels onder de mat of in een bloempot; ook inbrekers kennen die plaatsen! Plaats een veilig slot waarvan de cilinder niet uitsteekt. Laat nooit een afwezigheidsboodschap achter op je deur, antwoordapparaat of sociale media (Twitter, Facebook,...). Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is: laat het licht aan (eventueel met een tijdschakelaar), laat je brievenbus leegmaken en vraag je buren de rolluiken op en neer te laten wanneer je voor langere tijd afwezig bent. Laat bij een lange afwezigheid het gras maaien en de tuin onderhouden.

Laat aantrekkelijke voorwerpen zoals je gsm, laptop of gps-toestel niet in het zicht liggen. Zet lege dozen van dure elektrotoestellen niet op straat. Berg het materiaal dat een inbreker kan gebruiken (ladder, tuinmateriaal,...) op.

Afwezigheidstoezicht

Ben je een langere periode van huis weg en wil je dat de politie een oogje in het zeil houdt?

Dan kan je afwezigheidstoezicht aanvragen aan het onthaal van het politiecommissariaat, via police-on-web (als je een elektronische identiteitskaart of een burgertoken hebt) of door het formulier dat terug te vinden is op de website van politie Aarschot in te vullen en te mailen naar pz.aarschot@police.belgium.eu, of door het formulier binnen te brengen op het commissariaat.

Zowel overdag als ‘s nachts zullen politiepatrouilles een extra oogje in het zeil houden op de verlaten woning.

Elke verdachte situatie = 101

Daarnaast vraagt politie om zeker alle verdachte zaken te melden via het nummer 101. “Liever een oproep te veel dan te weinig.”