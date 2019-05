Politie verspreidt vanavond in opsporingsprogramma Faroek bewakingsbeelden van de verdachte van bommelding in scholen Kristien Bollen

28 mei 2019

17u32 12

Het opsporingsprogramma Faroek op VTM wijdt vanavond om 22.40 uur een uitzending aan de bommelding in Westerlo, Aarschot en Diest. Een anoniem persoon hing een briefje aan het veiligheidscentrum in Westerlo met de boodschap dat er een bom in een van de scholen zou ontploffen rond 10.15 uur. Toen de hulpdiensten dat briefje dit woensdagochtend 8 mei zagen, werden de evacuaties in gang gezet. Ruim 20 duizend studenten moesten hun scholen verlaten.

De politie verspreidt bewakingsbeelden van de verdachte. Kan jij helpen met tips? Kijk dan zeker !