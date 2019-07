Politie neemt wagen in beslag Kristien Bollen

15 juli 2019

17u05 2

In de Boonzakstraat in Aarschot merkte de politie zondagavond rond 23.30 uur een verdacht voertuig op en ging over tot controle. De 38-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek bleek over geen geldige verzekering voor de wagen te beschikken. De politie liet daarop de wagen takelen voor inbeslagname.