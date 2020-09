Politie investeert 88.000 euro in zonnepanelen DDH

17 september 2020

11u59 0 Aarschot De politie van Aarschot plaatste recent zonnepanelen op het dak van het commissariaat. De stad wil de komende jaren meer inzetten op hernieuwbare energie. De politiezone investeerde 88.000 euro. Het zijn meteen de eerste zonnepanelen op een publiek gebouw in Aarschot.

“Dankzij de installatie kan de CO₂-uitstoot in Aarschot verminderd worden met ongeveer 49 ton per jaar”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld), bevoegd voor Veiligheid en Strategische planning.

De panelen staan zo opgesteld zodat ze van zonsopgang tot -ondergang elektriciteit kunnen opwekken. Volgens een onderzoek van Fluvius is de opgewekte energie voldoende om het grootste deel van de electriciteitsbehoefte van het commissariaat te dekken. “Fluvius zorgde ook voor de doorstroming naar het net en plaatste groene stroomtellers. Het is een grote stap vooruit voor de productie van hernieuwbare energie in Aarschot”, vult schepen van Energie en Omgeving Bert Van der Auwera (Open Vld) aan.

Schepen van Leefmilieu en Klimaat Isabelle Dehond (Open Vld) noemt de plaatsing van de panelen tenslotte nog maar een eerste stap in het vergroeningsproces. “Het past binnen de ambitie en de beleidsvisie van het stadsbestuur om te vergroenen en om het energieverbruik in stedelijke gebouwen te verminderen. ‘Meer groen in de stad’ staat hoog op het verlanglijstje van de Aarschottenaar en daarom zullen we niet alleen in groene energie investeren maar ook in een groene omgeving.”

Oppositie is blij

Oppositiepartij Groen is alvast blij met het initiatief. “Al lang dringen wij aan op investeringen in hernieuwbare energie voor de eigen stadsgebouwen. Zowel voor het klimaat als voor de stadskas is dit een interessante investering, gezien de korte terugverdientijd. Dat geldt ook voor heel wat andere stadsgebouwen en we hopen dan ook dat er nog veel zullen volgen”, reageert raadslid Thomas Salaets.