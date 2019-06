Politie haalt wegpiraat van de baan Kristien Bollen

17 juni 2019



Politie Aarschot kreeg vrijdagavond rond 20 uur verschillende meldingen dat er een wagen aan het racen was op het Schaluin. Dankzij tips van alerte burgers kon politie wat later het voertuig intercepteren. De 25-jarige bestuurder uit Aarschot had geen geldige verzekering, geen geldig rijbewijs en de nummerplaat bleek te zijn geschrapt. Bovendien bleek de jongeman ook nog eens onder invloed van alcohol te zijn. Politie stelde de nodige pv’s op en nam de wagen in beslag. Later zal de bestuurder zich nog mogen verantwoorden bij de politierechter.