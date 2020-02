Politie haalt dronken man uit station Kristien Bollen

14 februari 2020

Politie kreeg donderdagmiddag rond 12.55 uur melding over een dronken man in het station van Aarschot. De agenten troffen er een 62-jarige man uit Leuven aan. Helaas gedroeg die zich tijdens een controle ook nog een weerspannig tegen de agenten. Die namen hem meer naar het bureau waar hij mocht ontnuchteren in de cel.