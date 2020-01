Politie brengt noodoproep tot een goed einde Geert Mertens

12 januari 2020

De politie van de zone Aarschot heeft zaterdag een noodoproep tot een goed einde gebracht. Zaterdag kreeg de politie kort na 17 uur een noodoproep binnen van een vrouw die om dringende hulp vroeg maar geen locatie kon doorgeven.

“Verschillende ploegen werden ingezet en via een gsm-peiling en met de steun van een helikopter van de federale politie werd de vrouw in een voertuig aangetroffen in de omgeving van de Tieltsebaan en Rillaarsebaan”, luidt het. Dankzij een gsm-peiling kan de omgeving waar de persoon zich bevindt in kaart gebracht worden.

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis.