Politie betrapt bestuurster met voorlopig rijbewijs achter stuur met passagier en kindje Kristien Bollen

04 februari 2020

De politie van Aarschot controleerde zondagavond rond 23.40 uur een bestuurder op de August Reyerslaan in Aarschot. De 25-jarige dame uit Aarschot beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs en mocht op dat tijdstip hiermee niet de baan op. Ook vervoerde ze nog een passagier én een kindje zonder het wettelijk verplicht kinderzitje. Ook was er geen “L” op de achterruit zichtbaar. De agenten stelden de nodige processen verbaal op.