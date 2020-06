Poëzietoer combineert stadswandeling met luisteren naar gedichten DDH

09 juni 2020

11u35 0 Aarschot De stad Aarschot pakt uit met een zogenaamde Poëzietoer, zeg maar een parcours door de stad waarbij je op een tiental plaatsen een gedicht kan beluisteren.

Bedoeling van het initiatief is mensen op sleeptouw te nemen door de stad en hen de leukste plekjes te laten ontdekken. “In het parcours zitten een tiental stopplaatsen verwerkt. Dank zij de Erfgoedapp kan je daar telkens een gedicht beluisteren. We maakten een selectie van internationale en lokale dichters zoals Sarah Michaux, #Henri A, Inge Beyens en Helene Claes. Elk gedicht wordt voorgelezen door een Aarschotse stem”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten ( Open VLD) uit.

Volgens de burgemeester spreken de haltes tot de verbeelding en werden ze zorgvuldig uitgekozen. “Denk maar aan de Orleanstoren, het Pieter Verhaegenplein of de tuin van het vredegerecht. Naast het gedicht krijg je via de app ook beknopte historische informatie over de locatie, net als een foto van de dichter en de tekst van het gedicht”.

De Erfgoedapp kan je downloaden via de Google Playstore en de Appstore, iets wat nu al 150 mensen deden.