Plus Home Service zet huishoudhulp on hold door het coronavirus 800 klanten in het Hageland en 30.000 gezinnen in heel het land moeten voorlopig zelf poetsen DDH

20 maart 2020

13u39 0 Aarschot Plus Home Service zet haar thuishulpdienst even on hold door het coronavirus. De directie doet dit om de veiligheid te waarborgen van haar werknemers maar evenzeer in het belang van haar haar klanten. Nog voor de dienst werd stopgezet hadden al meer dan de helft van de klanten aangegeven even geen beroep te willen doen op de poetshulp.

Plus Home Service biedt poetshulp aan huis aan en heeft zo’n 5000 huishoudhulpen in dienst die bij ruim 30.000 klanten helpen bij het poetsen. Ook in het Hageland doen heel wat mensen beroep op hun diensten. Met kantoren in Tienen en Aarschot zijn in het Hageland elke dag 130 huishoudhulpen aan de slag bij 800 klanten. Die laatsten zullen alvast tot 5 april zelf moeten poetsen want de diensten werden voor heel het land on hold gezet. “Voorlopig mag onze sector van de overheid verder werken maar wij waren al even aan het twijfelen of het nog verantwoord was. We kregen heel wat vragen van zowel klanten die de dienst wilden opschorten, als van werknemers die angst hebben om te gaan werken. Toen de overheid ons vertelde dat de sector overmacht kon inroepen, hebben we niet meer getwijfeld en hebben we onze diensten opgeschort. We zijn heel blij met de maatregel van de overheid die ons toestaat overmacht in te roepen. De economische impact is toch niet te onderschatten van dergelijke beslissing”, vertelt operationeel directeur Kris Moens.

De maatregel werd genomen omdat de directie vindt dat ze de veiligheid niet kan waarborgen van haar werknemers en klanten. “Of de zogenaamde social distance regel, waarbij je minstens anderhalve meter uit mekaars buurt moet blijven, overal gerespecteerd wordt, kunnen wij onmogelijk controleren. Bovendien hebben onze mensen vaak meerdere opdrachten per dag en moeten zij zich verplaatsen van het ene huis naar het andere. In stedelijke gebieden doen ze dat vaak met het openbaar vervoer en ook dan lopen ze risico. Dat wilden we vermijden en daarom leek het ons verstandig de dienstverlening even stop te zetten. Wij kiezen hiermee resoluut voor de veiligheid van eenieder”, besluit de directeur.

De maatregel geldt alvast tot 5 april. De werknemers zijn tot dan technisch werkloos.