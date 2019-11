Pluk je kerstdecoratie zelf uit de bomen op eerste kerstpop-up ‘Woauw’ Kristien Bollen

12 november 2019

16u35 7 Aarschot Wie al volledig in de kerststemming wil komen en ook nog eens op zoek is naar wat unieke kerstdecoratie kan zich volledig laten gaan in Aarschot. Annelore Wuyts (37) uit Tielt-Winge opent vandaag in de Leuvensestraat haar pop-upwinkel ‘Woauw’. Van begin januari bezocht Annelore in binnen- en buitenland verschillende beurzen op zoek naar unieke kerstdecoratie om in haar winkel te kunnen aanbieden. Al dat werk resulteerde in liefst 320 vierkante meter puur kerstplezier !

Kerstdecoratie is niets nieuws voor Annelore. Haar moeder, Mariane Gooris, runde tot vorige zomer de familiezaak “Huis Gooris” (Huis-Tuinen Decoratie) in Tielt-Winge. “Het was een familiezaak die ooit begon met het verkopen van gasflessen en kookfornuizen” vertelt Annelore. “Maar door de jaren heen kwamen er enkele dingen bij. Zo ook de kerstdecoratie. De laatste jaren toverden we het ‘werkhuis’ steevast om tot een heus kerstlandschap. Na 70 jaar kwam er een eind aan de familiezaak toen mama in de zomer met pensioen ging”.

Ook al wist Annelore dat de zaak zou sluiten, toch wilde ze nog “iets doen” met kerst. “Geef toe, het is zowat de gezelligste periode van het jaar, niet ?”, zegt Annelore. “En dus wil ik ieder jaar opnieuw unieke stukken en nieuwe trends kunnen aanbieden. Daarvoor bezoek ik zowat het hele jaar door beurzen in Duitsland, Amerika, Polen, Italië en Estland”.

Nieuwe trends en eeuwige klassiekers

Dankzij Annelores speurwerk kan je hier de originele Coca-Cola Santa kerstbollen en decoratiestukken aantreffen. Maar er zijn ook weer heel wat trends en kleurwissels. “De jaren van wit, grijs en taupe zijn wat voorbij. Vele kleurschakeringen door elkaar zijn weer ‘in’. De klassieke kleur zoals rood blijft een eeuwige topper. Kerstbomen hebben we ook in verschillende kleuren en maten, al kan je ook een exotische kersttuin aanleggen met sprinkhanen en kikkers. Er is ook een heel ruim aanbod van kerstbollen, figuurtjes en diertjes. Ook de retro-kerstbol is weer helemaal terug.”

Zelf uit de boom plukken

In de winkel kan je geen enkel rek aantreffen waaruit je kerstdecoratie of een doos met kerstbollen kan halen om te kopen. “Alles wat we in huis hebben, is tentoongesteld in de winkel. En de kerstbollen hangen dus in de bomen. De bedoeling is dus dat mensen zelf hun decoratie die ze willen er uit halen. Neen, ze hoeven niet te sleuren met ladders of op een stoel kruipen”, lacht Annelore. “We zullen de decoratie in de bomen dagelijks herschikken zodat er geen ‘lege gaten’ zijn en zodat men niet in de top van een kerstboom hoeft te klimmen. Ook is het een beetje ingericht per thema. Zo is er een boom gevuld met kerstfiguurtjes van de kerstman die gaat kamperen, met caravan en al. Of een ‘Neptunus’-kerstman met zijn nodige zeepaardjes en -sterren. Ook kerstbollen met alle mogelijke denkbare dieren zijn populair, al zijn de typische kerstengelen nog steeds aanwezig”.

Voor elk (budget) wat wils

We kijken eens rustig rond in de winkel en meteen trekt een kerstslee met rendier op een schoorsteenmantel onze aandacht. “Dat is een heel uniek stuk uit de Amerikaanse ‘Katherine’s Collection’”, vertelt Annelore ons. Uniek zeker, zelfs de prijs. Voor een slordige duizend euro kan het op jouw schoorsteenmantel pronken. Al hoeft (gelukkig !) niet alles zo duur te zijn. “We hebben kerstdecoratie voor ieders budget. Zo heb je al een kerstbol voor 75 cent tot eentje van 45, 95 euro. Die laatste is dan ook bezet met Swarovski-kristallen” glimlacht Annelore.

Nog tot half januari kan je terecht in de pop-up store “Woauw” in de Leuvensestraat 15 in Aarschot.