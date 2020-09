Piepschuim mag voortaan naar het containerpark DDH

07 september 2020

16u01 2 Aarschot Voortaan mag je in het recyclagepark van Aarschot piepschuim gratis binnenbrengen, maar er zijn voorwaarden aan verbonden.

“Zuiver en droog piepschuimafval mag je voortaan gratis afleveren in het recyclagepark want dat is volledig recycleerbaar”, zegt schepen van leefmilieu Isabelle Dehond. “We vragen de mensen om het piepschuim in kleine stukjes te breken boven de juiste zak. Grote stukken sorteer je beter bij het grof huisvuil en ook vervuild piepschuim is niet welkom in het containerpark. Dat stop je best in de restafvalcontainer.”

Andere producten zoals geëxtrudeerd polystreen (dat zijn blauwe, gele, groene of roze platen) kan je alleen tegen betaling binnenbrengen, net als andere isolatiematerialen en schaaltjes van voedingsstoffen zoals vlees- of visbakken.