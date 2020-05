Personeel en oud-leerkrachten van de SIMA-school maken honderden mondmaskers DDH

17u20 0 Aarschot Leerkrachten en oud leerkrachten van de SIMA-school in Aarschot maakten de voorbije dagen honderden mondmaskers. Die komen goed van pas nu de school weer open is.

Zodra duidelijk werd dat de scholen zouden heropenen met het dragen van mondmaskers schoten ze bij SIMA in actie. De personeelsleden gingen zelf aan de slag en konden dank zij ‘Aarschot Helpt’ heel wat katoen verwerken. Leerkrachten van de richting huishoudkunde maakten vrijwillig honderden maskers. “En dat naast hun niet te onderschatten job om hun leerlingen afstandsonderwijs te bieden. Daar doe ik mijn hoed voor af”, reageert schepen van onderwijs Geert Schellens.

Maar niet alleen de leerkrachten staken de handen uit de mouwen want ook oud-leerkrachten boden zich zich spontaan aan en maakten om en bij de 150 mondmaskers. “Het is nu wel duidelijk dat de SIMA-familie een warme en hechte familie is. Hoeveel fysieke afstand we ook moeten bewaren, dit krijg je nooit stuk”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten.