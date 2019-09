Performance ‘Parasomnia’ op vier locaties Geert Mertens

11 september 2019

Op vier locaties in de stad kan je dit weekend terecht voor de performance Parasomnia/Afwezigheid van Dromen van Patricia Portela.

“Wat betekent het om je over te geven aan slaap, wanneer de samenleving dat als een onvermijdelijke ziekte beschouwt?”, klinkt het.

Patrícia Portela nodigt je uit in een installatie van vier kamers, die je één voor één doorloopt. “Een reeks schilderijen trekt voorbij, beelden vloeien haast onopgemerkt in elkaar over. Tijdens het beluisteren van 1001 verhalen word je tot slaap of net tot waken verleid. Of maakt eten je slaperig of net klaar wakker?”

Portela haalde inspiratie uit het onafgewerkte essay over het slapen, het waken en de afwezigheid van dromen (1890) van Acácio Nobre en uit reflecties over het onderzoek naar slaap van vogels van twee 19de eeuwse neuroanatomisten.

De productie vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 september om 17, 18, 19, 20, 21 en 22 uur. Voor meer info en tickets: www.hetgasthuis.be