Parket vraagt jaar cel voor dertiger die zwarte tiener op sporen in station Aarschot duwde Kim Aerts

18 mei 2020

15u11 0 Aarschot De 36-jarige man uit Aarschot, die in de zomer van 2018 de toen 15-jarige Leroy op de sporen duwde in het station, riskeert een jaar cel. Zelf ontkent Jonas V. met klem dat hij een racistisch motief had toen hij de tiener aanviel.

Het was een druk gedeeld filmpje op sociale media op 26 augustus 2018. Op de beelden was te zien hoe Jonas V., in aanwezigheid van twee vriendinnen, Leroy Abraham op de rails in het station duwt. Een naderende trein kon nog net een halt worden toegeroepen. De discussie begon toen V. - danig onder invloed en met een blik bier in de hand - Leroy al porrend vroeg wanneer de trein zou komen. Toen de tiener vroeg om met rust gelaten te worden, escaleerde de situatie. “Zijn huidskleur was niet dezelfde als die van beklaagde. En dat heeft deze mensen tot pure haat gedreven. Wanneer Leroy op de sporen wordt geduwd en men hem belet terug op het perron te kruipen, betekent dat niet meer of minder dan dat men hem dood wilde of op zijn minst ernstig wou verwonden”, opperde de burgerlijke partij.

Gevecht op de sporen

Leroy, die zes jaar in Aarschot woont, was vergezeld door zijn broer en zus met haar twee kinderen. De zus kon filmen hoe er een gevecht op de sporen ontstond. Toen Leroy zich uiteindelijk opnieuw op het perron kon hijsen, ging V. er samen vandoor met Sandra H. (33) en Cindy V.G. (45). Volgens de procureur was de racistische drijfveer wel degelijk aanwezig. “De aanleiding is niet gefilmd, maar die was eerder banaal. De twee vrouwen laten zich ook racistisch uit. Ze verwijzen naar het feit dat we in België zijn en dat hij beter terug naar zijn land kan gaan. De zus van het slachtoffer wil haar broer helpen, maar wordt dan aangevallen door H.”, verwees de procureur naar het filmpje. Ze vroeg voor de twee vrouwen, V.G. liet verstek gaan, negen maanden cel en een geldboete van 208 euro. V., die met een serieus drugsprobleem kampt en destijds onder voorwaarden stond, riskeert dan weer een jaar cel en dezelfde geldboete voor de slagen met racistisch motief.

Impulsief

“Ze wachten daar gewoon op de trein naar Hasselt, wanneer mijn cliënt vraagt hoe laat die trein komt. Dan krijgt hij te horen dat hij uit zijn mond stinkt en wordt er impulsief gereageerd. Die duw had niet mogen gebeuren, maar van racisme is nergens sprake. Die beelden moeten toch eens goed worden bekeken”, benadrukte de advocaat van V., die een werkstraf vroeg. “En op die sporen is het mijn cliënt die een pak rammel krijgt, omdat men blijft kloppen. Hij verklaarde achteraf dat hij het in zijn broek deed van de schrik.”

Hetzelfde verhaal bij de verdediging van Sandra H. “De andere partij is niet benaderd omdat die persoon een andere huidskleur had. De term ‘soort’ is daar niet in de mond genomen. De communicatie was pure chaos. Er vielen verwijten aan twee kanten. Mijn cliënt zat die dag zonder drugs en ze was humeurig. Ze vreesde dat die jongen een mes zou trekken, waarop ze hem een duw gaf.” Haar advocaat ontkende ook dat H. nog met een steen zou gesmeten hebben. Ze suggereerde een straf met probatie-uitstel.

Geen spijt

De rechter hekelde vooral het feit dat er in die twee jaren geen enkel woord van spijt of een toenaderingspoging kwam van de beklaagden. Ook Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum, nvdr.) mengde zich in het debat en vroeg een schadevergoeding van 600 euro. De advocaat van Leroy vroeg een morele schadevergoeding van 10.000 euro voor de ondertussen 16-jarige jongen. “Hij is gechoqueerd omdat hij zo behandeld is geweest. Hij heeft daar gevreesd voor zijn leven en werd behandeld voor een psychisch trauma. Nog steeds heeft hij problemen met angstaanvallen en hartkloppingen.”

Vonnis op 15 juni.