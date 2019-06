Papierslag en mosselweekend VC Langdorp Geert Mertens

19 juni 2019

Op zaterdag 29 juni organiseert KVC Langdorp opnieuw een grote papierslag. Je kan terecht aan de terreinen ‘Op’t Zand’ van 9 tot 14.30 uur. In juli vindt ook het jaarlijkse mosselfeest van de club plaats. In de kantine van de club kan je op vrijdag 19 juli vanaf 17 uur terecht, op zaterdag 20 juli vanaf 17 uur en op zondag 21 juli van 12 tot 15 uur. De opbrengst is ten voordele van de uitbouw van de accomodatie.