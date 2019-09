Oxfam Wereldwinkel lanceert drie nieuwe bieren: “Bieren met ingrediënten uit noord en zuid” Geert Mertens

15 september 2019

16u47 0 Aarschot Oxfam Wereldwinkel stelde zondag op de Merodehappening drie nieuwe bieren voor waarbij het beste uit noord en zuid gecombineerd wordt. De bieren werden gebrouwen in Brasserie des Légendes in Ath. Daarnaast werden ook producten uit het zuiden toegevoegd.

Het grootste deel van de hop voor de Juste-bieren groeit op nauwelijks honderd kilometer van de brouwerij: in Vlamertinge (bij Poperinge). Zelfs in bierland België is dat heel uitzonderlijk. En het bier smaakt. “Laat ons zeggen dat ik vroeger Oxfam-bier dronk uit respect en nu uit goesting”, lacht Manfred Miseur van de wereldwinkel in Aarschot. “Oxfam werkt volgens de principes van de korte keten. De brouwer gebruikt ook gerst afkomstig van drie boerderijen uit de buurt van de brouwerij.”

Niet alle ingrediënten zijn zo lokaal. “De Juste Blond bevat ook bio jasmijnrijst uit Thailand”, zegt Evi Geypen van de wereldwinkel. “De Juste Tripel bevat bio quinoa én de Juste Brown bevat cacao nibs uit Peru.” Het alcoholpercentage schommelt tussen de 5,5 en 8,5%.

Daarnaast biedt Oxfam ook lokale sappen aan. “We zetten niet alleen in op producten uit het zuiden maar ook op producten van bij ons”, aldus Evi. “Zo bieden we ook appelsap aan van appeltelers uit het Hageland.” Het bier kan je terugvinden in de shop aan de Gasthuisstraat 45. Op 12 oktober organiseert Oxfam een Fairtradedag.