Overweg aan Opperstraat en Oudenstokstraat in augustus afgesloten: “Nu zijn er dagelijks spoorlopers” Geert Mertens

17 september 2019

11u38 5 Aarschot De overweg aan de Opperstraat mag dan wel afgesloten zijn met betonblokken voor de zwakke weggebruikers, het is een koud kunstje om er tussen te manoeuvreren en de overweg over te steken. Oppositiepartij CD&V klaagt de situatie aan en wil ook dat er een oplossing komt voor het ruiternetwerk dat langs het traject loopt. Dat is nog altijd niet aangepast. De beloofde tunnel onder de overweg komt er ten vroegste tegen 2022!

“Elke dag steken mensen de overweg, tussen de betonblokken, over”, zegt Nele Pelgrims (CD&V). “Dat bevestigen ook de buurtbewoners.”

“Aangezien de weg afgesloten is, maken overtreders zich eigenlijk schuldig aan spoorlopen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Dat is levensgevaarlijk! We zullen het doorgeven aan de NMBS zodat er gepaste maatregelen kunnen genomen worden.” Wie betrapt wordt op spoorlopen, kan zich verwachten aan torenhoge boetes. Dat gaat van 300 euro als administratieve boete tot duizenden euro’s aan strafrechterlijke boetes.

Tunnel niet voor morgen

Begin augustus werd zowel de Opperstraat als de Oudenstokstraat afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer en zwakke weggebruikers. De overweg in de Opperstraat krijgt wel op termijn een tunnel voor zwakke weggebruikers. Toch is deze nog niet voor morgen. “Eind 2020 wordt het ontwerp goedgekeurd”, weet Nele Pelgrims van oppositiepartij CD&V. “In 2021 vindt de gunning van de werken plaats en in 2022 kunnen de werken, in het beste geval, starten. Voor 2022 ligt er geen tunnel.”

Het provinciale wandel-, fiets- en ruiternetwerk loopt ook langs de Opperstraat. “Bij het bouwen van de tunnel zal er niet alleen rekening gehouden worden met fietsers en wandelaars maar ook met paarden”, aldus Pelgrims. “De tunnel zal hoger, breder, een andere ondergrond en andere verlichting hebben.”

Ondertussen is het ruiternetwerk nog altijd niet aan de nieuwe situatie aangepast. Het stadsbestuur laat de situatie bekijken en zal de nodige aanpassingen laten uitvoeren. “Voor de wandelaars vormt buurtweg 153 een optie voor de omleiding van het wandelnetwerk”, voegt Pelgrims eraan toe. “Nu moet er twee kilometer over straat gewandeld worden.”

Hulpdiensten

De buurtbewoners waren tegen de afsluiting van de overweg en lieten dit ook blijken op een infovergadering die rond de afsluiting werd georganiseerd. Zij vrezen dat hulpdiensten langer onderweg zullen zijn bij dringende interventies en ook de kortste verbinding naar de bakker, apotheker en beenhouwerij werd doorgeknipt. “Maar naar ons wordt niet geluisterd”, klinkt het bij hen.

Infrabel wil al langer het hoge aantal kleine overwegen verminderen. Tussen Testelt en Langdorp liggen er een vijftal. Op termijn is het de bedoeling om nog meer kleine overwegen af te schaffen. Volgens sommigen zou enkel de overweg aan de Grote Meur - waar het station van Langdorp is gelegen - in de toekomst behouden blijven.