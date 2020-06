Ouderraad organiseert drive-in als alternatief eetfestijn DDH

04 juni 2020

14u25 0 Aarschot Net als alle verenigingen zien ook de ouderraden hun geplande evenementen in rook opgaan en komt er geen geld in de kas maar die van de Vrije Basisschool in Gijmel, een deelgemeente van Aarschot, hebben er iets origineels op gevonden. Zij bereiden op zaterdag 13 juni een volledig menu dat je bij een drive-in op school kan afhalen.

Als voorgerecht kan je kiezen uit tomatensoep met balletjes (het blijft tenslotte een school die ook aan de kinderen denkt) of aspergesoep. Het hoofdgerecht is videe, varkenshaasje, vispannetje, vegetarisch stoofpotje of spaghetti bolognese. Rijstpap, chocomousse of tiramisu ronden het menu af. Voor het kindermenu staat als hoofdgerecht een videe met een slaatje op het menu, net als een vegetarisch stoofpotje of spaghetti bolognese. Kinderen betalen 10 euro per menu, volwassenen 15 euro. Bestellen doe je online, ten laatste op dinsdag 9 juni. En omdat het zondag 14 juni vaderdag is, krijgen de papa’s er nog een attentie bovenop.