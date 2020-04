Organisator Danny Jennes van Fundays: “Het is wellicht niet meer haalbaar…” Geert Mertens

18 april 2020

20u59 0 Aarschot Eén van de eerste hoogtepunten van de Zomer van Aarschot is traditioneel de Fundays. Het driedaagse festival vindt normaal van vrijdag 10 tot zondag 12 juli plaats. De organisatie wacht de overheidscommunicatie van volgende week vrijdag af om een definitieve beslissing te nemen. “Ik ben realistisch: het is voor ons niet meer haalbaar”, zegt organisator Danny Jennes.

Onder meer Guy Swinnen Band, dj’s Kobe Ilsen en Victor Verhulst, drummer Michael Schack en Willy Sommers zijn de headliners van het festival. Daarnaast vindt ook de traditionele rommelmarkt en tuning event plaats. “Ik besef al een tijdje dat de organisatie voor ons niet meer haalbaar is: zowel qua sponsoring, deelnemers, rommelmarkt als tuning event. Zonder de inkomsten van al deze segmenten komen we nooit aan het nodige budget voor het festival.”

“En dan hebben we het nog niet over de veiligheidsaspecten en de grote vraag: wat als? Stel je maar eens voor dat er een opflakkering komt die gelinkt kan worden aan de Fundays. Dat zou pas echt een nachtmerrie zijn. Onze vzw kan het risico absoluut niet nemen. Binnen onze groep medewerkers, ondertussen een hechte vriendenkring, is de verslagenheid groot. Er werden alternatieven besproken maar allemaal risicovol.”

De organisatie overweegt een volledige verschuiving naar 2021.

En wat met de rest van de Zomer van Aarschot? De Sint-Rochusverlichting op 15 augustus, de evocatie, Aarschot zingt… De stad Aarschot wacht tot de officiële overheidscommunicatie van komende week vrijdag om te beslissen wat er kan en wat niet. “Maar we maken ons geen illusies”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Al is het voor ons ook afwachten wat de specificaties van de regering zullen zijn… Tot zolang wachten we met het nemen van een definitieve beslissing.”