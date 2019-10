Opschorting voor “onvoorzichtige” onthaalmoeder die paplepel te diep in mond van baby stak Kim Aerts

28 oktober 2019

18u27 1 Aarschot Een onthaalmoeder uit Langdorp heeft opschorting van straf gekregen voor onopzettelijke slagen aan een zes maanden oude baby. Het meisje had een gapende wonde nadat een paplepel te diep in de mond werd gestoken.

Het was de ouders van het meisje maar om één ding te doen: een verantwoordelijke aanduiden. Toen de ouders hun baby op 10 maart 2017 binnen brachten op de spoedafdeling van het AZ Diest werd er in eerste instantie naar hen gekeken als verantwoordelijken voor de wonde. Omdat de situatie verdacht was, kregen de vader en moeder niet alle informatie over hun kind dat ze anders wel zouden gekregen hebben. Het Vertrouwenscentrum werd ingelicht en er werd een buurtonderzoek uitgevoerd waarbij ook de grootouders van het kind werden verhoord. De ouders gingen op dat moment door de hel. Maar volgens de rechter is het nu bewezen dat de onthaalmoeder wel degelijk “onvoorzichtig” is geweest.

Niets gezien

De mama nam oorspronkelijk eerst zelf contact op met Dorien B. om verhaal te halen. Die verklaarde in eerste instantie niets gezien te hebben. Later kwam ze daar op terug en sprak ze over bloed op de rammelaar en onder de stoel. Maar wanneer het parket een bemiddelingsprocedure in strafzaken opstartte, veranderde B. het geweer van schouder. Het bloed op de rammelaar kwam plots van een ander kind en het bloed onder de kinderstoel bleek ineens fruitpap te zijn. Terwijl B. eerder nog gewag had gemaakt van het feit dat het meisje tijdens het voeden in de opvang “zich happend naar voren zou hebben laten vallen.” Een pediater kwam tot de conclusie dat de wonde niet per ongeluk veroorzaakt kon zijn geweest, maar was het afkomstig van een “niet-accidenteel trauma door een scherp voorwerp waarbij veel bloedverlies gepaard ging.”

Hoge kracht

Volgens de rechter staat het vast dat het lepeltje met hoge kracht in de mond werd gebracht. “Als gevolg hiervan zijn de hoger opgelopen ernstige verwondingen ontstaan. Deze verwondingen zijn aldus het gevolg van een gebrek aan voorzichtigheid.”

B. werd ook gedagvaard voor schuldig verzuim - het duurde drie dagen vooraleer de baby in het ziekenhuis belandde. Maar dat is volgens de rechter niet bewezen. “De beklaagde heeft de toestand van de baby verkeerd beoordeeld. Dit blijkt voldoende uit haar eigen verklaring. De weerhouden feiten hebben voor de beklaagde zelf grote gevolgen gehad. Zij oefent haar job als onthaalmoeder niet meer uit”, aldus de rechter in het vonnis. De gewezen onthaalmoeder moet een schadevergoeding van in totaal 2.500 euro betalen.