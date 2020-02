Oprichters Front 242 treden zaterdag in thuisstad op: “Er is maar één hoofdstad van de elektronische muziek en dat is Aarschot!” Geert Mertens

19 februari 2020

07u30 0 Aarschot Honderd meter van de plaats waar ze, ruim veertig jaar geleden, de eerste Front 242-nummers in elkaar knutselden, treden Daniël Bressanutti en Dirk Bergen zaterdag opnieuw samen op in hun thuisstad Aarschot met hun project NothingButNoise. In het cultuurcentrum Het Gasthuis vindt voor de eerste keer het elektronische muziekevenement van Db2fluctuation plaats. “Er is maar één hoofdstad van de elektronische muziek en dat is Aarschot”, zegt Daniël B.

“In een kamer van amper twee op drie meter staken we destijds ‘Geography’, de eerste van Front 242, in elkaar”, zegt Daniël Bressanutti. “Dat was hier in de Gasthuisstraat, waar ook het cultuurcentrum is gelegen.”

Zijn kompaan Dirk Bergen verliet, nog voor het grote succes, de groep. Front 242 groeide uit tot de grondlegger van de elektronic body music en is bekend over de hele wereld. “Ik importeerde destijds synthesizers”, lacht hij. “Mijn winkel was naast de concertzaal AB in Brussel gelegen. Heel wat grote namen kwamen er over de vloer: Fad Gadget, Gary Numan... Ze kwamen de toetsen van hun instrumenten laten herstellen als ze moesten optreden. Ook de leden van metalgroep Iron Maiden heb ik er ontmoet. Ik was gefascineerd door de instrumenten en begon er zelf mee te experimenteren. Nochtans kende ik niets van muziek. In het begin traden we met Front 242 op voor drie man. Op het hoogtepunt stonden we op het festival Lollapalooza te spelen voor een uitzinnige menigte van 50.000 mensen. Ik ga niet ontkennen dat dit een kick geeft.”

Aan Chicago heeft hij de mooiste herinneringen. “Daar voelen we ons echt thuis”, voegt hij eraan toe. “We komen er ook al jaren en worden er onthaald als ‘locals’. Elk jaar gaan we terug. De laatste keer waren twee gasten aan het huilen dat we er waren. Ondanks de vele vragen zijn we nooit in Japan of Australië geweest met Front 242. Australië zou ik ook niet aankunnen: veel te lang vliegen.”

Aarschot is, volgens Daniël Bressanutti, de hoofdstad van de elektronische muziek. “Je had niet enkel Front 242 maar ook Antler Subway records van Maurice Engelen (Praga Khan)”, voegt Erwin Jadot van het muziekproject Dream Invasion eraan toe. “Daarnaast was ook Herman Gilles, de uitvinder van de Sherman Filterbank hier actief.” Die filterbank werd gebruikt door een waslijst grote artiesten: van Madonna, Cher, Chemical Brothers tot U2.

Zo’n tien jaar geleden begonnen Dirk en Daniël opnieuw samen muziek te maken. “We zijn elkaar nooit uit het oog verloren maar ik was meer bezig met mijn grafische werk en mijn winkel dan met muziek”, voegt Dirk eraan toe. “Samen hebben we nu het muziekplatform Db2fluctuation opgericht waarop we onze eigen muziek en dat van artiesten dat we goed vinden uitbrengen.”

Dat gebeurt digitaal maar ook op cd. “Onze luisteraars hebben immers graag nog echt iets in handen!” Voor Daniël wordt het zaterdag een drukke dag. Hij treedt met meerdere projecten op: als Daniël B., met NothingButNoise en met Daniël B. Prothese. “Het eerste is wat rustiger, zeg maar ambient, het laatste is zwaarder. Ook nummers van Front 242 zullen de revue passeren.”

Het evenement vindt zaterdag 22 februari plaats in de kapel en de theaterzaal van cultuurcentrum Het Gasthuis. De deuren openen om 13.30 uur. In de kapel treden vanaf 14.30 uur Daniël.B, 99.9 en Rhea op. In de theaterzaal kan je vanaf 15.30 uur terecht voor Dream Invasion, NothingButNoise, Ron Boots and friends en afsluiter Daniel.B.Prothese. Tickets kosten 28 euro. Voor meer info: www.db2fluctuation.one.