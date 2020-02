Opgraving site Haute Couture Harry levert archeologische schat op: “Sommige vondsten zijn wel 500 jaar oud!” Geert Mertens

11 februari 2020

06u19 0 Aarschot 102 archeologische vondsten waarvan sommige wel 500 jaar oud zijn! Dat hebben de archeologische opgravingen op de site van de vroegere trouwboetiek Haute Couture Harry, aan de Martelarenstraat in Aarschot, opgeleverd. Als hoogtepunten werden een nagenoeg intacte houten afvalton en waterput uit de middeleeuwen en enkele lederen sandalen blootgelegd. De vondsten worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Op de site wordt een nieuwe residentie gebouwd.

De oudste vondst was een oude, gedempte gracht. Een vroegere aftakking van de Demer. “Uit de archeologische resultaten blijkt dat, tijdens de middeleeuwen, ter hoogte van de site een open erf was gelegen”, aldus archeoloog Griet Beldé. “In de directe omgeving moeten er, vermoedelijk langs de Martelarenstraat, huizen hebben gestaan. Er stond immers een houten waterput op het erf waar verschillende bewoners gebruik van konden maken. De opengelegde afvalputten in de bodem van de site geven dan weer aan dat mensen er ook hun afval dumpten.”

“Drie quasi volledige lederen schoenzolen en snijafval duiden op artisanale activiteiten zoals leerbewerking of een schoenmaker die vlakbij zijn atelier had", voegt ze eraan toe. Dat kan kloppen. “Om leer te bewerken had men proper water nodig. Dit had men ter beschikking door de nabijgelegen Demer. In de 19de eeuw stond de stad Aarschot ook bekend om zijn schoenmakers.”

Verder werden er steenstructuren blootgelegd van hoofdzakelijk kelders en een bakstenen waterput die dateren uit de 20ste eeuw. De indeling van de bakstenen muren behoren mogelijk tot de kelders van de vroegere bierbrouwerij ‘Borrens’ uit de 19de eeuw. “In de houten ton werden ook nog restanten gevonden van enkele pitten maar verder natuurwetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen om welke vrucht het gaat.”

Op dit moment wordt op de site het woon- en winkelproject Residentie Harry opgetrokken. “De naam verwijst natuurlijk naar de bekende trouwboetiek die er jarenlang was gevestigd", zegt Jeroen Van Neck van projectontwikkelaar Kolmont. “Voor we konden starten, moest archeologisch onderzoek uitwijzen of er historisch materiaal in de bodem verscholen zat. Het resultaat is verbluffend. Naast de afvalton vonden we ook een bronzen koebel en fragmenten van een roodgebakken schaal.”

“Al deze vondsten schenken we aan het museum van de stad”, gaat hij verder. “We willen de inwoners deze prachtige opgraving niet ontnemen. Het is belangrijk dat ze meer te weten komen over de geschiedenis van hun stad. De iconische witte gevel van Haute Couture Harry blijft behouden en wordt in het project geïntegreerd.”

Op dit moment is nog niet bekend wat de invulling van de commerciële ruimte in het nieuwe project is. Gesprekken met geïnteresseerden zijn, volgens Van Neck, volop aan de gang. “Bovenop de winkelruimte komen er tien appartementen verspreid over vier verdiepingen met vijf éénkamer- en vijf tweekamerappartementen.”

Op dit moment zijn er nog amper vier te koop. “De uiteindelijke oplevering is voorzien begin 2021.”

Tot en met 23 februari kan iedereen de vondsten komen bewonderen in het Stedelijk Museum. Daar loopt de tentoonstelling ‘Arescot, van pleisterplaats langs de Demer tot parel van het Hageland’. Voor meer informatie en openingsuren: www.hetgasthuis.be/museum.