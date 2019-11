Operettegezelschap Aquila ontvangt de Vancauwenberghprijs Kristien Bollen

22 november 2019

13u51 0 Aarschot Naar jaarlijkse gewoonte zet de Aarschotse Cultuurraad verenigingen in de bloemetjes die zich buitengewoon inzetten voor het culturele leven in Aarschot. Op 21 november mocht het operettegezelschap Aquila de Vancauwenberghprijs in ontvangst nemen. De Cultuurraad herdenkt met deze prijs Fons Vancauwenbergh, vroeger secretaris van de Aarschotse Cultuurraad, wiens leven volledig in het teken stond van het culturele leven in Aarschot.

Het operettegezelschap Aquila en Aarschot zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelfs hun namen verwijzen beiden naar de arend, die symbool staat voor macht en schoonheid. Volledig terecht, want door de stemmen van zijn leden te verenigen klinkt het gezang van Aquila ongelofelijk mooi.

Aquila brengt zijn operettes steeds in CC Het Gasthuis. Zo stond De Zarewitsch onlangs nog op het programma in de Theaterzaal van Het Gasthuis. Bovendien is het operettegezelschap elk jaar present op tal van evenementen in de stad, zoals de Sint-Rochusverlichting en Aarschot Volkoren. Ook op 22 december is Aquila van de partij op Winterfeest.

Actieve verenigingen die aangesloten zijn bij de Aarschotse Cultuurraad, dienen steeds een jaarverslag in. Op basis daarvan besliste de Aarschotse Cultuurraad om de Vancauwenberghprijs aan Aquila te schenken. Iedereen die het jaarverslag indiende, maakte kans op de prijs, maar Aquila sprong er deze keer bovenuit.