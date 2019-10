Operettegezelschap Aquila brengt ‘De Zarewitsch’ Geert Mertens

26 oktober 2019

23u13 0

Het Aarschots Operettegezelschap Aquila pakt uit met de operette ‘De Zarewitsch’ van Franz Lehár. Het gezelschap wil operette meer bekend maken bij het brede publiek en speelt daarom jaarlijks in november een nieuw stuk. Operette is een genre tussen musical en opera. Er wordt gewerkt met veel muziek die zorgt voor drama, romantiek maar ook het spel is erg belangrijk. Het gezelschap is nog op zoek naar helpende handen op en achter de scène.

“Wij bestaan uit de ‘oude garde’ die al jaren deel uitmaakt van de groep en de ‘jonge opvolgers’”, luidt het. “Mensen van Aarschot en omstreken, die allemaal één ding gemeenschappelijk hebben: hun passie voor muziek en gezellig samenzijn want dat is waar operette voor zorgt. Gedurende het hele stuk is er tussen de troonopvolger Aljosja en het balletmeisje Sonja een bepaalde aantrekkingskracht aanwezig die er soms ook voor zorgt dat ze elkaar juist afstoten. Aljosja mag immers zijn taak als troonopvolger niet verspelen. De liefde brengt deze twee personen echtersteeds dichter bij elkaar.”

Op zaterdagen 3 en 9 november brengt het gezelschap de operette om 20 uur en op zondagen 4 en 10 november wordt er gestart om 14.30 uur. Plaats van afspraak: cultuurcentrum Het Gasthuis. De regie is in handen van Johan Wouters. Voor meer informatie: https://operettegezelschapaquila.weebly.com/