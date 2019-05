Open Vld krijgt overal klappen, behalve in het Aarschot van Gwendolyn Rutten Tom Van de Weyer

27 mei 2019

19u05 3 Aarschot Aarschot is het enige kanton in Vlaams-Brabant waar Open Vld zondag geen klappen kreeg bij de verkiezingen. Burgemeester Gwendolyn Rutten behield het volle vertrouwen van de Aarschottenaars, ondanks de suggesties dat ze kandidaat-premier was. “Wees gerust, mijn hart blijft in Aarschot, dat ik zal verdedigen in het Vlaams Parlement.”

In heel Vlaanderen moest Open Vld zondag inleveren, net als de andere traditionele partijen. In het kanton Aarschot zien we echter een afwijkend patroon. N-VA is er nog steeds de grootste, ondanks een dip van 7,8%. Maar Open Vld blijft de tweede partij met 19,6%. De liberalen boeten nauwelijks 0,1% in en blijven status quo.

Het kanton Aarschot (waar ook de gemeenten Tielt-Winge en Begijnendijk bijhoren) is het enige van de 15 in Vlaams-Brabant waar Open Vld niets inlevert. In de 14 andere kantons boeren de liberalen zo’n 3 tot 5 % achteruit. Het grootste verlies lijdt de partij in Tienen (5,4 % achteruitgang).

In kanton Aarschot is Rutten de onbetwiste stemmenkampioen met 3.843 voorkeurstemmen, waarvan ze er 2.608 haalde in haar eigen stad. Dat zijn er 498 minder dan in 2014. Toen haalde haar stadsgenoot Rik Daems als tweede op de lijst 1.115 voorkeurstemmen. Daems was dit keer lijstduwer, maar werd niet herkozen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Dat we hier standhouden komt heus niet door mij alleen, maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt Rutten. “In de stad Aarschot gaan we zelfs twee procent vooruit. Hiervoor ben ik onze inwoners heel dankbaar, want mijn hart ligt nog steeds in Aarschot.”

De voorbije twee jaar stond Rutten haar zitje in het Vlaams parlement af om zich te concentreren op de gemeenteraadsverkiezingen. “Nu ik herkozen ben in het Vlaams Parlement zal ik die zetel terug opnemen om voor Aarschot een luide stem te verheffen in Brussel.”

Bij de koning

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen werd een ballontje opgelaten over de mogelijkheid dat Rutten premier zou kunnen worden. Heel wat inwoners van Aarschot vroegen zich af of hun nieuwbakken burgemeester al meteen haar biezen wilde pakken naar de Wetstraat. “Het premierschap zou ik niet geweigerd hebben, maar de kaarten liggen nu helemaal anders”, zegt ze daarover. “De formatiegesprekken zullen wat tijd in beslag nemen. Eerstdaags word ik verwacht bij de koning. Mijn taken van burgemeester blijf ik opvolgen. Met een goed team achter me lukt dat wel.”