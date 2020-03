Oorlogsveteraan Alois Van Craen overleden op 100-jarige leeftijd Geert Mertens

25 maart 2020

08u47 3 Aarschot De bekende Aarschotse oorlogsveteraan Alois ‘Cois’ Van Craen is afgelopen dinsdag overleden. De man werd op de dag van zijn honderdste verjaardag, vorig jaar op 11 december, nog uitgebreid in de bloemen gezet door het Aarschotse stadsbestuur. Bijna had de man de dood gevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Begin 1940 vluchtte Alois, een kapper van beroep, naar Engeland om er zijn verloofde te zoeken. Het lukte en op 30 juli huwde hij zijn geliefde Mary in het Engelse Fulham. De hereniging was echter van korte duur. Alois werd opgeroepen om in het leger te dienen. Hij sloot zich aan bij de Brigade Bevrijding, ook gekend als Brigade Piron, om te strijden voor ons land.

Mortierbom

In 1944 werd hij ingeschakeld om Normandië te bevrijden. Daar liep het bijna helemaal fout. “We hadden de opdracht gekregen om een brug over de rivier Risle, in Pont-Audemer, veilig te maken”, herinnerde hij zich een tijdje geleden nog. “Opeens was er het geluid van een mortierbom en een knal. Toen ik bijkwam, was ik zwaar gewond aan hoofd, armen, schouder en rug. Ik werd afgevoerd naar het veldhospitaal en overgevlogen naar het ziekenhuis in New-Port. Drie maanden verbleef ik daar.”

Sommige scherven bleven ook in zijn lichaam steken. “Daarom mag ik vandaag de dag nog altijd niet onder een scanner. Ik heb er nog altijd last van.”

In 1945 keerde Alois terug naar België en werd hij ook opnieuw een gewone burger. Zijn kappersactiviteiten nam hij terug op maar dit liep niet van een leien dakje door zijn opgelopen verwondingen. Uiteindelijk gooide hij het over een andere boeg en ging hij les geven in het stedelijk onderwijs van Aarschot. Toch bleef hij in hart en nieren nog steeds lid van de Brigade Bevrijding.

Koning Filip

Zijn honderdste verjaardag was een moment waar Alois naartoe geleefd had. Hij werd opgepikt met een militair voertuig en naar het Capucienenklooster in het Stadspark gebracht. Heel wat militairen waren ook aanwezig op de huldiging. “Ik zal deze dag nooit vergeten”, glunderde Alois nog tijdens de viering.

Uit handen van burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) kreeg hij ook een cadeautje van het koninklijk paleis: een foto van koning Filip en koningin Mathilde met een persoonlijke boodschap.

De voorbije dagen was zijn gezondheid sterk achteruitgegaan. Hij stierf een natuurlijke dood, niet aan het coronavirus. Wanneer de uitvaart precies plaatsvindt, is op dit moment nog niet bekend.