Oorlogsheld sterft op dag van viering Herdenkingsviering in mineur door overlijden Norman Stannard Geert Mertens

02 november 2019

16u05 4

De Engelse Oud-strijder Norman Stannard uit Aarschot overleed zaterdag op 96-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd aangetroffen door een vriend die hem kwam ophalen om naar een herdenkingsviering te vertrekken op de citadel in Diest. Daar vond de herdenking van de Bevrijding 75 jaar geleden plaats. Op de herdenking was Norman een eregast. Hij zou gehuldigd worden voor zijn strijd en inzet. Norman vond na de oorlog de liefde in Aarschot. Hij bleef er zijn hele leven wonen.

“We zouden Normann normaal in een oude Citroën laten meerijden en hij zou opgewacht worden door soldaten in authentieke Engelse klederdracht”, licht Nico Creces van het bevrijdingsfeest toe. “Hij zou gehuldigd worden. Dit is een zware domper voor ons. We hebben een minuut stilte gehouden om hem op een gepaste manier te herdenken.”

Niets leek erop dat Norman het niet zou halen. “Hij was vorige week wel een beetje ziek maar niets om ons ongerust over te maken”, zegt Fred De Keyser die hem zaterdagochtend wou oppikken en hem levenloos aantrof. “Het was een gezellige persoon, nog kwiek voor zijn leeftijd. Toen ik eerder bij hem op bezoek ging, wist hij zijn medailles en foto’s spontaan liggen. Zijn vrouw is al gestorven in 1975 en sindsdien is hij altijd alleen gebleven. Hij wandelde veel en zat in een Oud-Strijdersvereniging. Acht jaar geleden verhuisde hij naar een assistentiewoning.”

Hij werkte heel zijn leven in de Aarschotse natuursteenfabriek Renier. “Toen hij nog mobieler was, ging hij er nog vaak op bezoek.” 40 jaar lang werkte hij voor dit bedrijf. “Hij kruiste Europa door met vrachtwagens met natuursteen om beschadigde graven op Duitse begraafplaatsen te gaan vervangen”, weet De Keyser. “In het begin lagen er nog geen autosnelwegen. De dekstenen van de bruggen van de autosnelweg heeft hij nog geleverd.”

Norman werd geboren op 24 december 1923 in Scorborough en groeide op in Yorkshire. “Mijn moeder stierf in 1941", vertelde hij een tijdje geleden. “Om aan de thuissituatie te ontsnappen, gingen mijn broer en ik vrijwillig in dienst in het Engelse leger. Mijn broer in de Royal Air Force (RAF) en ik in het Royal Army Service Corps (RASC). Deze zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke transporten over zee, land, in de lucht, bevoorrading van eten, brandstof, munitie...”

Tijdens de oorlog bergde hij kapotte tanks van de Engelsen en Amerikanen. “Ik heb weinig Duitse soldaten gezien”, zegt hij over zijn oorlogsverleden. “Diegene die ik zag, waren meestal terugtrekkende soldaten maar we kenden wel veel tegenstand van Italiaanse soldaten.”

Het militaire zit bij de familie in het bloed. Ook de zonen van zijn broer en zus waren Engelse militairen. Ook zijn eigen zoon was militair en kleinzoon is hoofdinspecteur bij de politie.