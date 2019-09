Onthaalmoeder die paplepel te diep in mond van zes maanden oude baby steekt voor rechter Kim Aerts

27 september 2019

19u26 0 Aarschot Een onthaalmoeder uit Langdorp heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor onopzettelijke slagen aan een zes maanden oude baby. De uk was thuisgekomen van de dagopvang met een wonde van twee centimeter breed in de mond. De onthaalmoeder ontkent dat ze de paplepel te diep in de mond van het kind stak.

De baby belandde op 10 maart 2017 op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Diest, nadat de ouders bij het verversen van het meisje een wonde zagen in het mondje. Het letsel was twee centimeter breed en bijna een centimeter diep. De spoeddokters namen de verwonding meteen ernstig omdat het weinig waarschijnlijk leek dat het kind de kwetsuur per ongeluk had opgelopen. Het kon ook niet anders dan dat met de steekwonde veel bloedverlies gepaard ging. Het parket en het Vertrouwenscentrum werden in kennis gesteld.

“Omdat het verplegend personeel niet meteen andere aanwijzingen had, keken zij in eerste instantie naar de ouders als verantwoordelijke. Daardoor gingen de dokters niet om met hen zoals ze met andere ouders zouden doen en kregen zij ook minder informatie”, legde de advocaat van de ouders uit. “Zij werden hierdoor zeer verontrust. Bovendien kregen zij hun baby niet terug mee naar huis. Het meisje verbleef er tot 22 maart”, omschreef de raadsman van de burgerlijke partij de omstandigheden.

Bekentenis

Er werd een buurtonderzoek uitgevoerd en ook de grootouders van het kind werden verhoord. De mama nam zelf contact op met onthaalmoeder Dorien B. Die verklaarde in eerste instantie niets gezien te hebben. Later kwam ze daar op terug en sprak ze over bloed op de rammelaar en onder de stoel.

“Ze komt tot inzicht. Ze verklaart het incident en heeft wél bloed en bloedslijmen gezien. Perfect hoe de wetsdokter het omschrijft. Maar wanneer het parket een bemiddelingsprocedure in strafzaken opstart, loopt het mis. Ineens is het niet meer gebeurd. Het bloed op de rammelaar komt van een ander kind en het bloed onder de kinderstoel blijkt ineens fruitpap te zijn. Wij zijn geen vragende partij voor torenhoge schadevergoedingen, maar we willen gewoon dat de verantwoordelijkheid wordt vastgelegd”, sprak de advocaat van de ouders.

Het parket keek ook eerst naar de ouders. “Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het B. was. Tijdens haar verhoor leek ze erg onder de indruk van de feiten.” Volgens de procureur volstaat de opschorting voor de onopzettelijke slagen omdat B. nog een blanco strafblad heeft. Ze werd nooit geschorst, maar is ondertussen gestopt als onthaalmoeder. “Het staat nergens vast dat de wonde veroorzaakt werd door een lepeltje. De baby zat in haar orale fase, misschien deed ze het wel zelf?”, vroeg de verdediging zich af. “Als het kindje hevig had gebloed had mijn cliënte op dat moment wel zelf de ambulance gebeld. Ze had er geen baat bij om dat te verdoezelen”, aldus de advocaat die vol voor de vrijspraak ging. B. zelf bleef afwezig op de zitting.

Vonnis 25 oktober.