Onderhoudswerken Ring Aarschot Vanessa Dekeyzer

10 september 2019

15u35 0 Aarschot Een aannemer werkt in opdracht van Wegen en Verkeer vanaf maandag 16 september twee weken lang op de Steenweg op Sint-Joris-Winge in Aarschot, vanaf het kruispunt Nieuwrodese Steenweg tot aan het Duracell-rondpunt. Over een afstand van 3,6 kilometer wordt een nieuwe toplaag op het wegdek in beide richtingen aangebracht.

Sinds maandagavond voert de aannemer voorbereidende werken uit. Deze zullen nog voortduren tot de nacht van 11 op 12 september. “Op die momenten zullen weggebruikers over één in plaats van twee rijstroken beschikken. Fietsers kunnen het fietspad wel blijven gebruiken”, klinkt het bij AWV.

Daarna vangen de eigenlijk werken aan en die worden ‘s nachts, van 19 tot 5.30 uur uitgevoerd in vier verschillende fasen. “Tijdens de eerste en vierde fase van de werken zal het verkeer over het rijvak in de tegenovergestelde rijrichting worden geleid. Enkel het doorgaand verkeer op de ring zal mogelijk zijn ter hoogte van het kruispunt met de Gelderodeweg tijdens deze fases. Het verkeer dat vanuit het centrum naar de E314 wil rijden en andersom, moet langs het Duracell-rondpunt rijden. Tijdens de tweede en derde fase zal er een omleiding in beide richtingen worden voorzien voor doorgaand verkeer via de Leuvensesteenweg (N19), Gaston Geenslaan, Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan tot op de Ter Heidelaan.”

Tijdens de werken zullen de aanliggende woningen en woningen gelegen in een straat die enkel toegankelijk is via de werfzone, niet bereikbaar zijn met de auto.