Ondanks het feit dat foorkramers het nu moeilijk hebben, trakteren Aarschotse kermisfamilies op 3450 smoutebollen voor de zorgsector DDH

30 april 2020

16u06 0 Aarschot Kermisfamilies Raymaekers en Valkiers uit Aarschot bakten donderdag maar liefst 3450 smoutebollen voor het personeel en de bewoners van de woonzorgcentra en de zorginstellingen in Aarschot. “Wij zijn als foorkramers zwaar getroffen door de crisis en sommigen dreigen ten onder te gaan maar toch wilden wij dit gebaar stellen”, luidt het.

Het gaat om drie families want broer en zus Valkiers hebben beiden een gezin en staan met hun lunapark ‘Monte Casino’ op kermissen terwijl de familie Raymaekers met hun frituur ‘Aarschots Gebak’ Vlaanderen normaal rondtrekt. Rond de middag begonnen ze donderdag aan hun bakmarathon en natuurlijk werden de smoutebollen gebakken in het kermiskraam van de familie Raymaekers. “In totaal bakken we net geen 3500 smoutebollen en ik denk dat we daar toch een viertal uurtjes zoet mee zullen zijn. Anderzijds mogen we toch niet werken en hebben we veel tijd”, lacht Bart Raymaekers die nochtans weinig reden heeft om blij te zijn want de sector krijgt het bijzonder zwaar te verduren. “Ook al zijn alle kermisfamilies zwaar getroffen in deze crisis toch wilden wij de mensen uit de zorgsector een hart onder de riem steken. Zij staan er dag na dag om iedereen te helpen en dat verdient toch wel een attentie”.

Hopelijk weer kermissen in het najaar

Voor foorkramers zijn het bijzonder zware tijden. Het voorseizoen begon al slecht want de carnavalskermissen vielen gedeeltelijk in het water door de coronacrisis en waar de kermis wel kon doorgaan was het slechte weer de spelbreker. “Net als andere zelfstandigen krijgen wij in deze crisis om en bij de 1600 euro van de overheid maar dat is een druppel op een hete plaat. Begrijp mij niet verkeerd want we zijn daar natuurlijk blij mee maar deze crisis mag niet meer al te lang duren. De afbetalingen blijven lopen en ik vrees dat sommige families het niet overleven indien ze nog een paar maanden zonder werk zitten. Sowieso zijn alle kermissen waar ik zou staan al afgelast tot in juni en dan nog is het maar de vraag of het daarna wel zal mogen. Ik vrees er eerlijk gezegd voor”.

Nog geen streefdatum

Stilletjes droomt Bart van een snelle heropstart maar er echt op hopen doet hij niet. “Het is allemaal nogal onduidelijk en we worden in het ongewisse gelaten en krijgen weinig of geen gehoor. Tot vandaag is er voor ons geen streefdatum en dat maakt het nog moeilijker. Ik denk dat we al blij mogen zijn als we ergens tegen augustus of september weer op kermissen kunnen staan. Hopelijk blijft de overheid ons ondersteunen zolang de crisis duurt want anders gaan er nog veel mensen over kop gaan”, besluit Bart.