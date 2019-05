Oeps, foutje: te weinig datumstempels geleverd in Aarschot Geert Mertens

26 mei 2019

In de Aarschotse stembureaus lopen de wachttijden op bepaalde plaatsen tot meer dan een kwartier op. “Er werden immers 36 datumstempels te weinig geleverd”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Daarom hadden niet alle voorzitters van de stembureaus een stempel ter beschikking.

“De voorzitters zetten dan maar zelf een datum én tekenden het biljet zelf met een paraf”, licht schepen Annick Geyskens (N-VA) toe. “De fout ligt zeker niet bij de stad, maar bij de leverancier.”

Onder meer in het SIBA liepen de wachttijden daardoor wat op. Ook in de Gijmel was het in bepaalde bureaus tot ruim een kwartier aanschuiven. “Hoe dit mogelijk is? De leverancier maakt pakketten klaar en blijkbaar zijn de datumstempels er niet in gelegd.”