Nu ook in Aarschot stille studieruimte DDH

02 juni 2020

14u32 1 Aarschot Na Diest zorgt nu ook de stad Aarschot voor een rustige studieruimte. Studenten vanaf 16 jaar kunnen terecht in de bibliotheek en in het stedelijk museum.

Er is ruimte voor 15 studenten en reserveren is noodzakelijk. “Op die manier kunnen ze zich in alle rust voorbereiden op hun examens”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “We hopen dat dit een houvast voor hen mag zijn. Door de coronacrisis ziet de voorbereiding op de examens er immers helemaal anders uit”. In de bibliotheek kan je op weekdagen terecht van 9 uur tot 12 uur, op dinsdag ook van 13 uur tot 19 uur, op woensdag van 12 uur tot 17 uur en op donderdag van 13 uur tot 19 uur. Een plaats reserveren doe je op het nummer 016/56.86.05 of door een mail te sturen naar bibaarschot@bibliotheekaarschot.be.

Het stedelijk museum is beschikbaar van dinsdag tot vrijdag, telkens van 9 uur tot 12 uur maar ook van 13 uur tot 16 uur. Op zaterdag en zondag kan je er terecht tussen 14 uur en 17 uur. Hier reserveer je op het nummer 016/56.84.51 of met een mail naar museum@aarschot.be.