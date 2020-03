Noodopvang in paasvakantie voor ouders met een ‘cruciaal beroep’ DDH

27 maart 2020

14u26 0 Aarschot De stad Aarschot werkt aan een noodopvang voor kinderen van ouders met een beroep in de cruciale sectoren en alleen voor hen tijdens de paasvakantie.

De stad werkt hiervoor samen met het agentschap “Opgroeien” (Kind en Gezin), “Huis van het Kind”, “Ferm Kinderopvang” en jeugdcentrum “De Klinker”. De opvang is alleen bedoeld voor mensen die werken in de zogenaamde cruciale sectoren en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. “We besteden zeker en vast heel veel aandacht aan de zogenaamde ‘contactbubbels’. We zullen geen huidige opvanggroepjes van kinderen mengen met nieuwe kinderen. We behouden de samenstelling van huidige opvanggroepjes met kinderen die eerder deze weken al contact hadden met elkaar. Indien er nieuwe kinderen aangemeld worden, plaatsen we hen in een apart groepje, in een ander lokaal”, vult burgemeester Gwendolyn Rutten aan.

“Ferm Kinderopvang” voorziet tijdens de paasvakantie noodopvang in de verschillende lokalen waar hun medewerkers zich nu ook al ontfermen over de kinderen. Inschrijven kan je via adm.bko.aarschotbegijnendijk@samenferm.be of telefonisch op het nummer 016/44.13.38 (tussen 9 en 12 uur en 14 en 17 uur). Reservaties via het onlinesysteem zijn uitzonderlijk niet mogelijk. Bovendien kunnen kinderen enkel ingeschreven worden voor een locatie waar ze op dit moment ook al opgevangen worden. Op die manier blijven de huidige contactgroepen behouden.

Vier scholen in Aarschot maken normaal geen gebruik van bovenstaande opvang en voor hen organiseert de stad een alternatief. “Om ervoor te zorgen dat deze vier scholen geen leerkrachten moeten inzetten voor de noodopvang in de paasvakantie zetten we de monitorenwerking van jeugdcentrum De Klinker in”, verduidelijkt schepen van onderwijs, jeugd en gezin Geert Schellens. De monitoren voorzien noodopvang in de scholen “Elzenhof”, “Dol-Fijn”, “De Hoogvlieger” en “De Springplank”. Je hiervoor inschrijven kan via www.jcdeklinker.be of op het nummer 016/56.62.24. Ook hier moet je per school een aparte inschrijfknop selecteren -zodat de huidige contactgroepen behouden blijven en ouders hun kinderen niet inschrijven in een andere school. Kinderen worden opgevangen van 7 uur tot 18.30 uur. “Nogmaals dit geldt alleen voor ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en is noodzakelijk om hen te ontlasten zodat zij de bevolking kunnen helpen laat dit heel duidelijk zijn”, besluit de burgemeester.