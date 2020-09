Nina Lauwaert denkt na uurrecord al aan de olympische marathon Remi Van Ophem

10 september 2020

17u27 0 Aarschot Na een meer dan verkort seizoen – de wedstrijden begonnen in ons land pas op 1 augustus – hebben de atleten er toch het beste van gemaakt. De fondlopers slaagden erin enkele scherpe tijden te laten optekenen en dat was ook het geval de voorbije tiendaagse.

Bij de vrouwen wist Nina Lauwaert tijdens de voorbije Ivo Van Damme Memorial het uurrecord scherper te stellen. De atlete van ROBA slaagde erin 17.135m af te leggen tijdens die zestig minuten. Daarmee liep ze 51meter meer dan Sigrid Vanden Bempt (DCLA) bijna zeventien jaar geleden in Woluwe. “Het werd een geslaagd experiment, zowat te vergelijken met de halve marathon”, zei Nina Lauwaert. “Alleen krijg je op de weg heel wat meer afleiding dan op de piste. Rondjes draaien in een stadion zonder toeschouwers is wat dat betreft een stuk saaier. Op de weg valt er een stuk meer te bekijken en is de afwisseling heel wat groter. Mijn komende wedstrijd is daarom op de baan met het BK over 10 kilometer in Lokeren en daarna het WK van de halve marathon in Polen.”

Nina Lauwaert had tevens haar zinnen gezet op de marathon van Valencia begin december, maar recent werd die wedstrijd geannuleerd, net trouwens als het EK veldlopen van begin december in Dublin. “Ik had nochtans gehoopt daar mijn olympische limiet, die op 2u30.15 staat, te lopen. Maar de ene wedstrijd na de andere valt weg. Dat wordt puzzelen geblazen.”

Fannes snel

Mirte Fannes moest twee dagen langer wachten om uit te halen, maar dan wel op de 800m en dat tijdens de ‘Nacht’ in Heusden-Zolder. De atlete van DCLA eindigde niet alleen vóór René Eykens na een felle spurt, maar verbeterde tevens haar persoonlijk record naar 2.03.47.

“In vergelijking met mijn 2.06.47 van vorig jaar boekte ik al een winst van meer dan drie seconden”, lachte ze. “Ik verbeterde tevens het negen jaar oude clubrecord van mijn trainingsgenote Charlotte Debroux met twee tienden.”

Voor Mirte Fannes kwam het laat op gang komen van het seizoen door de coronaperikelen niet ongelegen, want ze kende een moeilijk winterseizoen, onder meer na een ongeluk met de fiets. “Toch bleek het moeilijk een wedstrijd te vinden, waar ik tot in de laatste rechte lijn kon vechten met de tegenstand. Dat lukte tijdens de ‘Nacht’ met atleten van mijn niveau of sterker.”