Nieuwjaarsdrink zonder Rutten ergert Vlaams Belang: “Waver belangrijker dan Aarschot!” Geert Mertens

13 januari 2020

23u33 0 Aarschot Dat burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) niet kwam opdagen voor de nieuwjaarsdrink in haar thuisbasis Aarschot afgelopen zondag maar wel in de kijker liep bij zusterpartij MR in Wallonië, zit sommige personen hoog. Oppositiepartij Vlaams Belang Aarschot ventileerde haar ongenoegen via een lange post op sociale media en ook heel wat inwoners reageerden. “Een schande”, klinkt het. “André P. was er altijd!”

Rutten was aanwezig bij zusterpartij MR en ging onder meer op de foto met Eerste Minister Sophie Wilmes.

“Voor Vlaams Belang Aarschot is het sinds zondag meer dan duidelijk dat de prioriteiten van onze burgemeester in de Wetstraat liggen in plaats van in Aarschot”, laten gemeenteraadsleden Nico Creces en Hannelore Castelein van Vlaams Belang Aarschot weten. “Zelfs Waver is belangrijker dan Aarschot want in plaats van aanwezig te zijn in Aarschot tussen de Aarschottenaren, verkoos onze burgemeester om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie van MR.”

In Aarschot werd gezegd dat Rutten afwezig was wegens regeringsonderhandelingen. “Voor ons is het een duidelijk statement: haar aanwezigheid op de MR-receptie had niets te maken met de eigenlijke regeringsonderhandelingen maar wel met het zich profileren als kandidaat-premier van de liberale familie”, voegen ze eraan toe. “Voor ons is dit een duidelijk signaal dat Aarschot voor mevrouw Rutten een tweederangsrol speelt en dat verdient onze stad niet! Onze stad heeft een burgemeester nodig die Aarschot en haar inwoners op de eerste plaats zet: Aarschot eerst!”

Ook op sociale media werden tal van reacties gepost. Volgens Gwendolyn Rutten verhinderde haar nationale agenda om aanwezig te zijn op de receptie. Dat ze op andere evenementen aanwezig is, is ook normaal als nationaal voorzitter van de partij. Dat het een geslaagde receptie was met veel volk, maakt haar wel blij.