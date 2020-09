Nieuwe vereniging Youth Madness Skate is voor skaters en door skaters: “We willen skatecommunity in Aarschot extra leven in blazen!” Geert Mertens

05 september 2020

19u43 1 Aarschot In de Aarschotse Heidestraat kan je op woensdag en zaterdag terecht in het skate-atelier Youth Madness Skate.Het is de bedoeling om jongeren de liefde voor het skaten bij te brengen. Ze kunnen er een skateboard kopen maar ook zelf een deck maken. Bezieler is Kim Rens, die al van jongsaf gepassioneerd is door skaten. “Skaten is meer dan een hobby, het is een levensstijl”, zegt hij. “Iedereen kan het doen, ook in coronatijden, je hebt enkel een skateboard nodig!”

“Als kind zag ik de oudere jongens in de buurt skaten”, vertelt hij. “Mijn eerste skateboard heb ik gekregen op 10-jarige leeftijd. Gedurende mijn hele jeugd ben ik gepassioneerd gebleven. Rond mijn 19de ben ik begonnen met werken maar de liefde voor het skaten heb ik nooit verloren. Door het skaten vorm je automatisch een community met mensen met dezelfde passie. Vandaag de dag zijn veel jongeren en kinderen geïnteresseerd in skaten en vinden er hun hobby in. Skateparken zitten vol.”

“Het idee om een indoor mini ramp te bouwen in mijn garage en skate materiaal te verkopen, voornamelijk decks en hardware, zijn ontstaan in september 2019", voegt hij eraan toe. “De mini-ramp was in eerste instantie vooral voor mijn eigen gebruik, maar vrijwel meteen kwam het idee om deze ook open te stellen voor de plaatselijke skaters en er ook lessen op te geven.”

In september 2020, een jaar na het idee, start Youth Madness Skate ook effectief met lessen op de miniramp. Deze worden gegeven door Stijn Abeloos (Get Insane) en Freek Wittockx. “We geven telkens een ‘7 lessen’-reeks, de eerste lessenreeksen starten op woensdag 16 en zaterdag 19 september. Het is de bedoeling om jonge skaters het skaten te laten verkennen en ontdekken, maar ook om jongeren met reeds wat skate-ervaring kunnen er hun skills verfijnen en uitbreiden.”

Bovendien organiseert de vzw nog extra activiteiten zoals skate-, senioren-, hotdog- en girls only-avonden. “Het is de bedoeling om de skatecommunity extra leven in te blazen. Als jonge skater leerden we vooral van elkaar. Elkaar zien skaten, elkaar aanmoedigen, tips en tricks geven versterkte vroeger het samenhorigheidsgevoel. Deze sfeer willen we met Youth Madness Skate vzw terugbrengen.”

Of het niet vooral een jongenssport is? “Ja, ik merk wel bij de inschrijvingen voor de lessen dat skaten op dit moment hoofdzakelijk een jongensaangelegenheid is, maar er zijn zeker genoeg meisjes die hier ook hun hobby van willen maken. Daarom zullen we in 2021 ook een lessenreeksen ‘girls only’ organiseren, om zo de sport bij meisjes meer te promoten. Ook komen er nu al regelmatig vragen van ouders (papa’s én mama’s) om eens een skate-avond te organiseren voor hen, dus dat staat ook op ons programma.”

In het Atelier zijn de meeste gekende merken aanwezig, maar er is ook een Youth Madness brand, hierin is het mogelijk om een eigen ontwerp op je deck te laten zeefdrukken. Iedereen kan langskomen in het atelier

Kom zeker eens langs het Atelier, aan de Heidestraat 28, op woensdag of zaterdag tussen 13u tot 17u. Voor meer info www.youthmadness.be of instagram youthmadnessskate.