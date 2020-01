Nieuwe reeks ‘DNA Nys’ met Jaak Cypers: “Iedereen wil een selfie met mij” Geert Mertens

07u17 4 Aarschot Op woensdag 15 januari wordt de aftrap gegeven van het derde seizoen van ‘DNA Nys’. Natuurlijk zijn Sven en zoon Thibau van de partij maar de revelatie van de reeks is ongetwijfeld witloofboer Jaak Cypers (72) uit Gelrode. Al drie seizoenen draait hij mee als rode draad door de reeks. Dat hij zo populair is, merkt hij tijdens zijn bezoekjes aan de cross. “Soms zie ik niets van een wedstrijd”, lacht hij. “Ah neen, iedereen wil een selfie met mij!”

In 2017 was Jaak Cypers een nobele onbekende bij het grote publiek. In Gelrode was hij al langer gekend. De gepensioneerde vrachtwagenchauffeur helpt in zijn vrije tijd zijn zoon met een witloofbedrijf. Zijn grootste passie is de koers. Sven Nys volgt hij al jaren, hij kent hem al van toen hij nog een kleuter was en met een BMX aan zijn eerste wedstrijdjes deelnam. Hij zag de renner ook regelmatig de heuvels rond Gelrode bedwingen om te trainen. Alles veranderde toen hij op een dag sluikstorters dacht te betrappen.

“Het was een cameraploeg”, lacht hij. “Ze waren beelden aan het maken van Sven die in aantocht was. Ik zei goeiendag tegen Sven en ze vroegen me of ik hem kende. Ik heb geantwoord: de Sven, die ken ik al van toen hij een kleuter was. Een half uur later zijn ze teruggekomen om mij uitgebreid te filmen... Het is niet meer gestopt. Ook dit seizoen hebben ze me gevonden. De vroegere regisseur, Jan Vandermotte, is jammer genoeg wel overleden.”

Die van televisie

Ondertussen kent iedereen Jaak. “Soms is het erg, ja”, voegt hij eraan toe. “Ik ga met mijn kameraden naar de koers maar mensen klampen me continu aan voor een selfie. Het is zelfs al zo erg dat mijn kameraden al een paar pintjes gaan drinken in afwachting dat ik tot bij hen raak. En soms zie ik helemaal niets van de koers. Of het nu met de nieuwe reeks terug zal verergeren? Het is nooit gestopt. Mijn naam kennen ze vaak niet. Ze zeggen: die van de televisie.”

Jaak is, na vader Sven vroeger, nu een groot supporter van Thibau. “Hij heeft al een prachtseizoen gereden”, zegt hij. “Ik weet vanbuiten welke wedstrijden hij gewonnen heeft. Ja, op dat vlak ben ik een wandelende encyclopedie. Ik weet welke zijn tiende wedstrijd was die hij gewonnen heeft, zijn twintigste... Dat waren steeds belangrijke wedstrijden. Thibau is een krak, net als zijn vader. Neen, aan het palmares van Sven kan hij nog niet tippen. Of dat ooit zal gebeuren? Vraag is ook of hij zolang zal rijden als zijn vader. Die heeft tot zijn veertigste doorgefietst. Hoeveel renners doen hem dat na? Tegenwoordig hebben de renners ook een maandloon, vroeger leefden ze van hun prijzengeld.”

Koersen doet hij zelf nog zelden. Zijn oude koersfiets heeft hij ooit verkocht voor 1.500 euro om een ring te kopen voor zijn lief. “Waar ik gelukkig mee getrouwd ben”, lacht hij. “Nu fiets ik af en toe nog eens in de zomer. Voor de reeks hadden ze me gevraagd om eens op rollen te fietsen. En dat heb ik natuurlijk gedaan.”

‘DNA Nys’ loopt vanaf woensdag 15 januari opnieuw op één. Vier weken lang wordt gefocust op de sportieve doorbraak van Thibau Nys.