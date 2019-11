Nieuwe eigenaar bekende stripclub is boos: “Politie viseert American Bar Extreme” Kim Aerts

18 november 2019

08u09 0 Aarschot Stripclub American Bar Extreme (ABX) is een fenomeen in Aarschot en vér daarbuiten. Het pand verruilde recent van eigenaar. Maar de erfenis die Patrick Van Loo meekreeg van de beruchte Elena Rafailidou is niet min. Hij zat al een dag in de cel op verdenking van drugshandel en de politiecontroles aan de erotische bar volgen zich in sneltempo op. “We voelen ons geviseerd.”

Ondernemer Patrick Van Loo (52) uit Heist-Op-Den-Berg stortte zich vorig jaar in een nieuw avontuur. Hij kocht twee stripclubs - Exit en ABX - op de Leuvensesteenweg. Samen met zijn partner Nancy Lemmens (37) wil hij American Bar Extreme nieuw leven inblazen. Maar dat plan bezorgde hem al heel wat kopzorgen.

Hoe kom je erbij om twee stripclubs te kopen?

Er stond een annonce op internet: zoek je een carrièreswitch? Drie stripbars die te koop stonden. In het begin lachten we er nog mee of we het zouden doen. We hebben heel die historie met ABX wel gevolgd, maar zonder te beseffen wie Elena was of wat er achter zat. Het wàs hier een goudmijn. Sinds maart 2018 is ABX van mij en verhuurde ik aan Elena. Ze wou laten uitschijnen dat het nog van haar was. Voor ons speelde dat niet, zolang de huur werd betaald. Maar de eerste 14 dagen begon het al. Toen vroeg ze al uitstel. Het huurcontract voorzag ook dat zij moest instaan voor de renovatie, maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. Tot de inval (in februari werd in Exit een wietplantage ontdekt, red.) is alles eigenlijk correct verlopen. In oktober ben ik er nog binnen geweest met een schatter en toen was het pand ontruimd. Ik stelde me daar geen vragen bij. Zij wou er een gaybar van maken samen met een Albanees. Het is uiteindelijk een wietplantage geworden. Toen vielen voor ons alle puzzelstukken in elkaar, waarom we daar nooit binnen mochten. Acht gewapende politieagenten zijn bij mij thuis ook binnen gevallen en hebben mij meegenomen. Ik heb daar altijd mee gelachen, omdat ik wist dat ik terug naar huis zou mogen.

Hoe lopen de zaken nu?

We hebben hier met de buurt van in het begin een goede band proberen op te bouwen. Ik denk dat die heel bang waren van de vorige eigenares. Als je morgen een probleem hebt met de buurt, dat is op dat moment je grootste vijand. Dat heb ik wel gemerkt met het helihavenverhaal in Keerbergen (Van Loo had vroeger brasserie Jeppe Fas in Keerbergen waar hij helikopters wou laten landen. Dat stuitte op veel protest waarop Van Loo de brasserie verkocht, red.) Daar hebben we veel uit geleerd. Het is nog niet leefbaar voor ons. We hebben al gedacht of we er nog wel mee door willen gaan. Als je ziet wat we nog maandelijks moeten toestoppen. Toegang vragen we niet meer en in de toekomst zijn we enkel nog open op vrijdag en zaterdag. We worden voortdurend geviseerd door de politie. Het loopt heel stroef. Er is veel tegenwerking. We krijgen veel controles. De klanten blijven weg. Ze hebben zelfs bijna drie weken aan een stuk gecontroleerd. Iemand die hier van de parking rijdt, wordt aan de kant gezet. We zijn naar de korpschef gestapt omdat we ons geviseerd voelden. Die legde ons twee keuzes op tafel: of een bestemmingswijziging en er een pannenkoekenhuis van maken ofwel eronderdoor gaan. 'Ik blijf u controleren', vertelde de korpschef ons. We zijn daar gechoqueerd buiten gekomen.

En wat zijn de plannen met Exit?

Daar is alles uitgebroken. Door die wietplantage was alles verwoest. Wat we er mee gaan doen, dat weten we nog niet. Niet hetzelfde als hier alleszins. We komen ook niet uit die wereld. Dat hebben we nu wel gemerkt.

Hoe lang geven jullie het allemaal nog?

Dat de korpschef de drugs hier weghaalt en de straat opkuist, dat is voor ons geen probleem. Wij doen alles volgens het boekje, het is niet meer zoals het vroeger was. De eerste week dat we open waren, was precies Wall Street. Op de parking en in het bos vanachter werd 's nachts druk gebeld en drugs verhandeld. Maar nu aarden die Albanezen hier niet meer. We zijn van nul begonnen en creëren zo weer een ander publiek. Je kan krijgen wat er op de menukaart staat en daar blijft het bij. Een striptease is een striptease en niks meer. Je kan hier niet meer snuiven, je kan hier geen seks meer hebben. En daardoor verliezen we klanten. Hier krijg je enkel nog een beetje aandacht. Klanten, en dan vooral de anciens, die voelen zich afgeript. Tot 22 december gaan we nog door en dan sluiten we tot 3 januari. Dan zullen we evalueren. Maar als het niet rendabel is, moet je niet verder doen. Na de inval heb ik alles terug proberen te verkopen, maar je krijgt daar niks meer van.

Hoe vind je meisjes om hier te dansen?

Via de contacten van vroeger. Sommige bieden zich ook gewoon aan. Ze weten dat ze vanaf nu officieel ingeschreven zijn. Dat gaat ook rond en meisjes brengen meisjes aan. Ze snappen nog wel niet allemaal dat ze pas bij het begin van de volgende maand hun geld krijgen. Die hebben nooit met contracten gewerkt. Er zijn nog twee of drie meisjes van Elena die nog werken. Maar je moet die resetten, want die zijn gewoon gebrainwasht. Anderen blijven fucked up. Die spreken maar over een ding: Elena. Ze blijven haar mama noemen, iedereen deed dat. Dat maakt het voor ons moeilijk, omdat wij met die meisjes op een normale manier proberen om te gaan. Het lijkt wel hoe minder respect je voor hen hebt, hoe meer respect je terugkrijgt. Eigenlijk horen wij niet thuis in deze wereld.