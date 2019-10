Nieuwe clip van Scala is volledig in Aarschot gemaakt! Geert Mertens

20 oktober 2019

23u13 1

Met de release van het walsje ‘Ein Narr für Katrin’ en de bijhorende clip begint Scala aan een nieuwe Duitse tournee. Hun album ‘Mädchennamen’ wordt ook digitaal gereleased door hun platenfirma Warner USA en dat wereldwijd. De broers Steven en Stijn Kolacny zijn fier dat de clip volledig in hun thuisbasis is opgenomen. Een hele resem Aarschottenaren werkten een paar weken geleden hieraan mee. Het resultaat is nu al op YouTube te bewonderen.

“De zang werd opgenomen in het Sint-Jozefscollege, de clip in de Ierse pub Dubh-Linn in Wolfsdonk en dit in samenwerking met de lieve mensen van de fanfare en majorettes van de Koninklijke fanfare de Mottegalm uit Rillaar”, zegt Steven Kolacny. “Ik ben heel fier op dit prachtige streekproduct. Warner USA bereidt ondertussen de wereldwijde release voor van Mädchennamen.”

Dat is de Duitstalige versie van hun Nederlandse album ‘Meisjesnamen’.