Nieuwe centrummanager moet van Aarschot een bruisend winkelcentrum maken

24 mei 2019

Jennifer Op de Locht is de nieuwe centrummanager van Aarschot. Ze is aangesteld tot het einde van dit jaar om Aarschot uit te bouwen tot een handelskern die klaar is voor de toekomst.

Op de Locht is consultant bij het adviesbureau CityD. En heeft acht jaar ervaring in het adviseren van steden, gemeenten en handelsverenigingen in heel Vlaanderen.

“Jennifer komt de dienst Lokale economie versterken en zal mee werken om van Aarschot een unieke en gezellige winkelstad te maken”, zegt schepen van Lokale economie Bert Van der Auwera (Open Vld).

“Ik word de centrale contactpersoon en zal de verschillende verenigingen, ondernemers en stedelijke diensten met elkaar verbinden”, zegt Op de Locht. “Onze troeven moeten we uitspelen. Het diverse aanbod van onze horeca en detailhandel moeten we onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers.”

De eerste nieuwigheid die eraan komt is de omgekeerde rijrichting in de Martelarenstraat vanaf juli. Een grote uitdaging voor haar wordt de leegstand in het winkelgebied terugdringen. Op de Locht zal nieuwe starters naar Aarschot trekken en met de eigenaars van leegstaande panden zoeken naar een nieuwe invulling.