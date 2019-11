Nieuwe Aldi opent na jaar van werken de deuren Geert Mertens

26 november 2019

19u04 10 Aarschot Klanten hebben er meer dan een jaar moeten op wachten maar op woensdag 27 november is het zover: de nieuwe Aldi van Aarschot, aan de August Reyerslaan, opent de deuren. Klanten kunnen er voortaan terecht in een sterk uitgebreid filiaal waar het aangenamer winkelen is en waar de nadruk meer ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit.

“De klanten zullen aangenaam verrast worden, want de nieuwe winkel is met een totaal van 1.300 m2 verkoopruimte een heel stuk groter dan de oude winkel”, aldus manager communication Dieter Snoeck van Aldi. “In het kader van de uitbreidingswerken nam ALDI een aangrenzend braakliggend terrein over. Hierdoor kon de huidige winkel worden uitgebreid en is hij helemaal ingericht volgens ons allernieuwste winkelconcept.”

“Aangezien onze winkel op palen gebouwd is, zullen onze klanten zich voortaan overdekt kunnen parkeren”, voegt hij eraan toe. “Door de aanwezigheid van een lift en rolpaden, kunnen ze zich dan naar het eerste verdiep begeven waar de winkel gelegen is. Er werd ook rekening gehouden met het duurzame aspect. Zo bestaat de volledige verlichting uit ledverlichting en is er een warmte- en regenwaterrecuperatiesysteem.”

Het gebouw is ook uitgerust met een groendak. De winkel is voortaan open van maandag tot zaterdag van 8.30 tot 19 uur. Er zijn zo’n negentig parkeerplaatsen.