Nieuw vluchtelingentehuis ‘De Bekaf’ voor twee gezinnen Geert Mertens

08 december 2019

13u55 4 Aarschot Het nieuwe vluchtelingentehuis’De Bekaf’, aan de Bekaflaan en de gelijknamige speeltuin, opende de deuren. Dit kleinschalig opvanginitiatief voor twee gezinnen werd gerealiseerd door de vrijwilligers van de vzw Bij Ons Thuis. Deze vereniging wil de nieuwkomers in het Hageland op de meest gastvrije wijze wil welkom heten. Voor de inrichting van het huis ontvangt de vereniging een subsidie van bijna 30.000 euro via het Leader platform Hageland+, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.

“Het opvanghuis stelt vanaf deze maand twee kamers ter beschikking”, aldus Mieke Vander Elst van de vzw Bij Ons Thuis. “Het huis is tevens voorzien van een gemeenschappelijke keuken, badkamer, living en grote tuin. De volgende maanden renoveren de vrijwilligers extra slaapkamers en installeren ze een tweede badkamer. De gunstige locatie vlak bij het centrum van Aarschot is een grote troef voor de nieuwe bewoners net als de makkelijke bereikbaarheid, de naburige scholen, de scoutslokalen, de speelpleinen Bekaf…”

“De VZW werd opgericht op 30 mei 2019 en telt ondertussen 53 vrijwilligers”, gaat ze verder. “Zij vormen de sterke schouders voor vluchtelingen bij projecten als het verlenen van onderdak in noodsituaties, actieve assistentie bij het zoeken naar een leuke job, begeleiding bij het leren rijden met een fiets of het behalen van het autorijbewijs, hulp bij het oefenen van de Nederlandse taal, begeleiding bij financiële zaken en een handje toesteken bij het vinden van huisvesting en de inrichting van een nieuwe woonst.”

Uitdaging

Het Hageland heeft de laatste jaren een sterke groei in culturele diversiteit gekend. “Met de uitstroom uit Brussel en Leuven, en ook uit het vluchtelingencentrum van Scherpenheuvel ondervindt onze regio de laatste jaren een opmerkelijke stijging van het aantal nieuwkomers”, zegt voorzitter Paul Beller van de vzw Bij Ons Thuis. “Dat is een uitdaging voor de Hagelanders en we hopen ons steentje te kunnen bijdragen.”

Bij Ons Thuis richt zich in de eerste plaats op individuele begeleiding maar wil ook de ervaringen delen. Het kookboek ‘Samen aan tafel’, dat uitkwam in 2018, bracht verhalen en recepten samen vanuit de thuislanden van enkele nieuwkomers. Door post te vatten op lokale kerstmarkten en tijdens de Afterwork fuif op 20 december kunnen de Hagelanders uitgebreid kennis maken met de werking, de vrijwilligers en vele nieuwkomers die de vereniging rijk is.

Het nieuwe vluchtelingentehuis opende in aanwezigheid van gedeputeerde van platteland Monique Swinnen, schepen Nicole Van Emelen, de vrijwilligers en pater Dirk De Vis. Ook enkele vluchtelingen waren van de partij, net als de buren van De Bekaf en enkele sympathisanten.