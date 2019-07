Nieuw verkeerscirculatieplan doorstaat eerste dag met glans Politie maakt ‘overtreders’ attent op nieuwe verkeerssituatie Geert Mertens

01 juli 2019

19u51 10

Dag één van het nieuwe verkeerscirculatieplan in Aarschot maar dat leverde geen noemenswaardige problemen op. In enkele straten werden auto’s in de tegenovergestelde richting opgemerkt, onder meer in de Amerstraat was dit het geval. De politie maakte de bestuurders er attent op dat de verkeerssituatie gewijzigd was. “Er werd niet-verbaliserend opgetreden”, luidt het bij het stadsbestuur. Sommige leveranciers, die niet van de wijziging op de hoogte waren, vonden hun weg niet.

“We hebben de indruk dat er minder auto’s door het centrum reden”, zeggen de verkoopsters van het Kruidvat in de Theo De Beckerstraat. “Onze leverancier is er maandagmorgen wel niet geraakt. Hij was verkeerd gereden en vond de weg niet meer. Na een tijd proberen, besliste hij om verder te rijden. We hebben dus geen levering gezien. Of we hierdoor in de problemen komen? Neen, hij komt dinsdag al terug! Hopelijk lukt het dan wel.”

Het stadsbestuur liet de wijziging op 1 juli ingaan omdat er dan, door de schoolvakantie, sowieso minder volk in het centrum is. Op die manier heeft iedereen de tijd om aan het nieuwe circulatieplan te wennen. “Ik heb geen melding van noemenswaardige problemen gekregen”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). “De politie heeft een aantal bestuurders erop gewezen dat de circulatie is gewijzigd. Het gaat, in deze fase, nog om begeleiden. Er is niemand geverbaliseerd.”

Het stadscentrum is een fietszone geworden. Dat wil zeggen dat in de centrumstraten - zoals de Martelarenstraat en de Theo De Beckerstraat - automobilisten achter de fietsers moeten blijven en ze niet mogen voorbijsteken. “Ook dit is goed nageleefd”, aldus Geyskens. “Ik heb de proef op de som genomen en ben driemaal door de Martelarenstraat gereden. Ik heb wel nooit fietsers voor mij gehad. Neen, het nieuwe verkeerscirculatieplan heeft de eerste dag goed doorstaan.”

Sommige mensen waren erg tevreden. “Het voelt een beetje thuiskomen na al die jaren", horen we. Dat was, tien jaar geleden, niet het geval. Toen werd de verkeerscirculatie in de binnenstad al eens grondig gewijzigd. Onder meer het feit dat er geen verkeer meer mogelijk was van de Bonewijk (Leuvensestraat) richting Grote Markt was voor velen een ergernis.

Tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakte Gwendolyn Rutten (Open Vld) er een verkiezingsthema van. Ze beloofde om de rijrichting opnieuw om te draaien als ze zou verkozen worden. Hiermee heeft ze woord gehouden. Het merendeel van de handelaars in de Martelarenstraat was hier al van in het begin vragende partij voor.

Voor de handelaars is het nu nog even afwachten. In de volledige binnenstad is ook een tonnagebeperking tot 3,5 ton van kracht gegaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. In de Maldersstraat en de Jozef Tielemansstraat mogen ook geen voertuigen langer dan acht meter rijden. Op de Grote Markt is een laad- en loszone gecreëerd.

Het circulatieplan zal door het stadsbestuur worden bijgestuurd indien er problemen zijn. Er is ook een speciaal mailadres gelanceerd om problemen te melden: mobiliteit@aarschot.be.