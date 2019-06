Nieuw verkeerscirculatieplan 1 juli van start Rijrichting in Martelarenstraat wordt maandag omgedraaid Geert Mertens

28 juni 2019

1 juli is het D-Day voor het nieuwe verkeerscirculatieplan in Aarschot. Dan draait het verkeer in de Martelarenstraat en een resem andere straten opnieuw om. Het was één van de verkiezingsthema’s die burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen naar voren schoof en dat ze, zo snel mogelijk, wilde lanceren. In het centrum wordt tegelijkertijd een fietszone geïntroduceerd.

Het meest opvallende is dat er opnieuw verkeer wordt toegelaten vanuit de richting van Leuven over de Grote Markt. Tien jaar geleden, bij de invoering van het vorige circulatieplan, werd deze ader afgesloten. Dat leidde tot heel wat protest bij handelaars en inwoners van de stad. De rijrichting in de Martelarenstraat wordt nu dus terug omgedraaid. Op die manier wordt het opnieuw mogelijk om, door het centrum, richting Rillaar te rijden.

“Zo kan het verkeer komende vanuit Leuven via de Martelarenstraat langs de Grote Markt”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Aan de onderzijde van de Grote Markt (aan het schuine vlak) is het enkel mogelijk om rechtsaf richting Rillaar te draaien. Linksaf slaan is niet toegelaten.”

Ook in onder meer de Jozef Tielemansstraat, de Theo De Beckerstraat en de Amerstraat wordt de rijrichting omgedraaid. “In een gedeelte van de binnenstad introduceert het stadsbestuur een fietszone. Aarschot is één van de eerste gemeenten die een fietszone invoert. Het wettelijk kader hierrond treedt namelijk pas op 1 juli in voege.”

Een fietszone is een aaneengesloten zone van fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en de auto van ondergeschikt belang. “In een fietszone of -straat is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur”, luidt het. “Fietsers mogen er de volledige rijbaan gebruiken en het tempo bepalen. Op die manier ontmoedigt het stadsbestuur doorgaand gemotoriseerd verkeer in het stadscentrum.”

Paaltjes sluiten het gedeelte van de Grote Markt, dat uitgeeft op de doorsteek naar parking Centrum, af voor het gemotoriseerd verkeer. “Dit wordt een verkeersvrij gedeelte en zorgt voor een veilige toegang vanaf de Demervallei.In het verkeersvrij gedeelte blijven leveringen mogelijk door het inrichten van een laad- en loszone. Leveringen zijn hier echter niet toegestaan tijdens de start- en einduren van de scholen: van 7.30 tot 8.30 uur, van 15.30 tot 16.45 uur en van 11.45 tot 12.30 uur op woensdag.”

Aan de onderzijde van het schuine vlak voorziet de stad 3 kortparkeerplaatsen en 2 plaatsen voor mindervaliden. Door de vernieuwing aan het begin van de zomervakantie in te voeren hoopt het stadsbestuur dat, vanaf september, iedereen vertrouwd is met het nieuwe verkeerscirculatieplan.

Voor meer info kan je terecht op www.aarschot.be.