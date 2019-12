Nieuw café Den Druppel opent in ‘De Met’: “Binnenkort brouwen we hier ook ons bier!” Geert Mertens

01 december 2019

08u14 0 Aarschot De brouwers van microbrouwerij Den Druppel openden hun gelijknamige café aan de Roland Renskade. Het is het eerste project in de toekomstige foodshop ‘De Met’ dat de deuren opent. Op donderdag 17 januari openen ook de andere zaken in de vroegere winkelgaanderij Dever aan de Theo De Beckerstraat die helemaal werd verbouwd. Café Den Druppel zet sterk in op beleving. “Binnenkort zullen we hier ook bier brouwen, dat rechtstreeks naar onze tapkraan zal vloeien”, klinkt het.

Het verhaal van de microbrouwerij start in 2013. Drie vrienden begonnen toen zelf bier te brouwen. In totaal passeerden een dertigtal brouwsels de revue. Met eentje namen ze in 2015 deel aan de wedstrijd ‘Beste hobbybrouwer’. Met succes, want dit bier werd verkozen tot het ‘Beste hobbybier van de Lage Landen’. “Ondertussen hebben we al meerdere streekbieren gelanceerd waaronder de Druppel Hop, Druppel Tripel en Druppel IPAnema”, zegt Stijn Vaes. Samen met Paul Schraepen, Stein Wuestenberghs, Leonie Devriendt en Jan Wouters de drijvende krachten achter café Den Druppel.

Kaasmakerij

“Ondertussen kwamen we ook in contact met Bert Van der Auwera die de vroegere winkelgaanderij aan het renoveren was”, voegt hij eraan toe. “We zagen meteen iets in de locatie en het pand. Met onze bieren richten we ons vooral op Aarschot en een straal van 20 kilometer daarrond. We zijn nu de eerste zaak die in de toekomstige foodshop ‘De Met’ opent. Binnenkort trekken hier ook nog onder meer een beenhouwer en kaasmakerij in.”

In het café wordt alvast salami van de toekomstige beenhouwer in het pand én kaas van de kaasmakerij geserveerd. “Het was van meet af aan de bedoeling om dergelijke samenwerkingen op het getouw te zetten”, gaat hij verder.

Gisttanks

Daar blijft het niet bij. “Binnenkort gaan we hier ook onze gisttanks plaatsen en gaan we ter plekke bier brouwen”, aldus Vaes. “Op termijn willen we regelmatig nieuwe brouwsels lanceren die enkel hier kunnen gedronken worden. De tapkraan staat, bij wijze van spreken, enkele meters verder. Het zal rechtstreeks van onze tanks naar de tapkraan kunnen vloeien. Op die manier kunnen we ook steeds nieuwe bieren aanbieden. Mensen zijn steeds op zoek naar nieuwigheden en optimale beleving. Daar willen we op inspelen.”

Ondertussen doen er ook de wildste geruchten de ronde rond de opening van de foodshop ‘De Met’. “We kunnen bevestigen dat dit op donderdag 17 januari is", lacht Paul Schraepen. Naast de al vermelde zaken zal er ook een champagne- en tapasbar komen, een traiteurszaak Haute Tajine én saladebar.

De winkelgaanderij stond al lange tijd leeg. Ze werd nu grondig gerenoveerd. Het was vroeger een donkere ruimte met weinig lichtinval. Het pand is nu één grote winkelruimte geworden. Er zal gewerkt worden volgens het take-away-concept. Er zullen plekjes voorzien worden waar iets kan gegeten of gedronken worden maar uitgebreid tafelen is niet mogelijk. De zaak loopt helemaal van de Theo De Beckerstraat tot aan de Roland Renskade.

Voor meer informatie over café Den Druppel kan je terecht op hun Facebookpagina.