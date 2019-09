Net voor start nieuw jaar: gebouw muziekschool HAMARIL dreigt in te storten Muziekatelier kan uitwijken naar lokalen in de buurt Geert Mertens

02 september 2019

00u12 8

De vertrouwde lokalen van het Hagelands Alternatief Muziekatelier Rillaar (HAMARIL), in het vroegere klooster aan de Kortakker in Rillaar, mogen niet meer gebruikt worden. De toestand van het gebouw is dermate slecht dat er instortingsgevaar dreigt. Met het nieuwe cursusjaar in aantocht, is het stadsbestuur in allerijl op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. HAMARIL kan gebruikmaken van de pastorie en lokalen van basisschool De Knipoog.

Recent werden er diepe barsten aangetroffen in de muren van het kloostergebouw. Na een grondige keuring bleek het gebouw niet langer geschikt om er de lesactiviteiten en de maandelijkse Café Chantants, waarbij cursisten optreden voor een beperkt publiek, in te organiseren. Vanuit veiligheidsoverwegingen is de muziekschool genoodzaakt uit te wijken naar andere locaties.

“Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben, mocht er echt iets ergs gebeuren”, zucht Peter Van Gestel van HAMARIL.

Voor de muziekschool is het spijtig dat ze hun vertrouwde locatie moeten verlaten, zeker na de recente vernieuwing van de zolderruimte. “Of we er ooit nog opnieuw terechtkunnen? Ik vrees van niet. De toestand van het gebouw is bijzonder slecht. Het gaat veel geld kosten. Bovendien moet de gevel, die beschermd is, ook bewaard worden. De kosten bedragen wellicht meer dan 500.000 euro.” Op de plaatsen het dichtst bij het gebouw geldt momenteel ook een parkeerverbod.

De muziekschool klopte bij het stadsbestuur aan en last minute kon er een alternatief gevonden worden. “Op die manier kunnen we de lessen voor onze cursisten toch laten starten op 7 september”, voegt hij eraan toe. Het muziekatelier kan terecht in de vroegere pastorie aan de Tieltseweg 9 (hoofdadres). Daarnaast kan het ook gebruik maken van lokalen van basisschool De Knipoog aan de Diestsesteenweg 387.

“Alle locaties liggen op wandelafstand van elkaar en de Kortakker”, klinkt het. “In de buurt zijn ook ruime parkeermogelijkheden. We gaan de komende week met een aantal helpende handen alle ruimtes in orde maken zodat we met de lessen van start kunnen gaan.”

In de toekomst kan er mogelijk ook nog een extra gebouw in gebruik genomen worden om alle cursisten onder te brengen. “Maar dat is nog eventjes afwachten”, aldus Van Gestel. Een paar jaar geleden rondde HAMA de kaap van de 700 cursisten. Er wordt onder meer drum, saxofoon, (bas)gitaar, zang en banjo gegeven.

HAMA heeft ook een afdeling in Tremelo, HAMATREM. “Voor een goed begrip: met deze locatie - aan de Werchtersebaan 1 - is niets aan de hand en blijft ongewijzigd.”

Wie zich nog wil inschrijven kan op woensdag 4 van 10 tot 14 uur en donderdag 5 september van 17 tot 20 uur terecht op het hoofdadres in Rillaar en Tremelo. Voor meer info: www.hamaril.be.