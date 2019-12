Nele Pelgrims verkozen tot voorzitster Vrouw & Maatschappij Vlaams-Brabant



Kristien Bollen

08 december 2019

18u02 0 Aarschot Nele Pelgrims (36) uit Aarschot is verkozen tot de nieuwe provinciale voorzitster van Vrouw en Maatschappij CD&V Vlaams-Brabant. Dat raakte bekend tijdens de persconferentie op het hoofdkwartier van CD&V in Brussel.

Pelgrims behaalde overtuigend de meerderheid van de stemmen maar benadrukt haar geloof in een gezamenlijke aanpak: ’Samen doen we meer’ was mijn verkiezingsslogan tijdens deze campagne. Daar ben ik ook rotsvast van overtuigd. Ik dank dan ook medekandidates Liesbeth Vandermeeren uit Leuven en Ann Van Dievoet uit Meise voor hun enthousiasme en samen met hen en alle dames binnen CD&V Vlaams-Brabant wil ik werken aan een vrouwversterkend plan”, legt Nele Pelgrims uit. “Ik wil jongeren en mensen met frisse ideeën vooral duidelijk maken dat politiek engagement tonen ook fun kan zijn. Het is een goeie manier om de maatschappij te veranderen in de juiste richting. Vrouw zijn mag je daar niet bij hinderen, die drempels wil ik wegwerken. Er is al een hele weg afgelegd, maar we zijn er nog niet ”.

Er waren twee stemrondes nodig om de nieuwe voorzitster aan te duiden. In een eerste ronde die afgesloten werd op 18 november haalde niemand van de drie kandidates de gewone meerderheid van de stemmen. Deze tweede ronde kaapte Nele Pelgrims 56,57% van de stemmen weg. Ook Katrien Van Kriekinge, een #trotseosschotse woonachtig in Beersel, haalde de tweede ronde, met 57% kan zij zich provinciaal voorzitster voor CD&V Vlaams Brabant kronen.