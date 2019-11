Negen pv’s uitgeschreven bij controle van horecazaken Kristien Bollen

04 november 2019

17u09 0

Politie Aarschot hield, samen met de diensten Toezicht op de Sociale Wetten, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Vlaamse Sociale Inspectie en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de nacht van zaterdag op zondag controle in negen horecazaken in Aarschot.

De controles resulteerden in negen pv’s : 4 processen-verbaal inzake Dioma (voor zwartwerk), 1 proces-verbaal voor Limosa (een buitenlandse firma die niet in orde is met de meldingsplicht) en 4 processen-verbaal voor sociale documenten (het ontbreken van een studentenovereenkomst).